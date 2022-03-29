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Anadolu’nun seslerini Londra’ya getiriyor

#Muhabbet Türküleri#AVRUPADAN HABERLER#Londra Yunus Emre Enstitüsü
Anadolu’nun seslerini Londra’ya getiriyor

Bağlama ve kopuz virtüözü Coşkun Karademir, ‘Muhabbet Türküleri’ konseri ile Anadolu’nun seslerini Londra’ya getiriyor. 11 Nisan 2022’de yerel saatle 18.00’de Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlenecek konserde ödüllü sanatçı kopuzuyla müzikseverlerle buluşacak.

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Muhabbet Türküleri’ konserinde Avrupa’nın en iyi albümleri listelerinde yer alan ödüllü müzisyen Karademir, Orta Asya’nın geleneksel müzik aleti kopuzuyla Türk Halk Müziği’nden eserler seslendirecek. Anadolu’nun değerli müzisyenlerinden ders alan Karademir, kendini halk müziği ve tasavvufi müziğe adamış, her iki türde de hafızalara kazınan albümler yapmış bir bağlama ve kopuz ustası. Günümüzde solo, ikili, üçlü ve toplu projeleri ile Türk Halk Müziği’ni dünya çapında dinleyicilerine sunmaya devam eden Karademir, Türkiye’den ve dünyanın birçok yerinden isimleri müzikseverlerin hafızalarında yer etmiş sanatçılarla başarılı projelerde yer alıyor. Albümlerine ve konserlerine hız kesmeden devam eden sanatçı, tarih boyunca kalplerde silinmez izler bırakmış büyük mutasavvıfların ve âşıkların eserlerini kendi eserleriyle harmanlayarak sanatını kendine özgü bir biçimde işliyor. Eventbrite üzerinden satın alınabilen konserin bilet ücreti 10 sterlin.

Anadolu’nun seslerini Londra’ya getiriyor

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#Muhabbet Türküleri#AVRUPADAN HABERLER#Londra Yunus Emre Enstitüsü

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