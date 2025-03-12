Anadolu’nun ritmik mirası Londra’da canlanacak

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15 Mart 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de gerçekleşecek geceye katılanlar Türkiye’nin manevi ve kültürel zenginliklerine tanıklık edecek. Bir yandan da Anadolu topraklarının yüzyıllar boyu süzülen büyüleyici melodileriyle kutsal ayı farklı bir boyutta deneyimleyecek. Londra Yunus Emre Enstitüsü’nün organize ettiği bu özel gecede, Türk ve Anadolu müzik geleneğinin özgün yorumlarını sunan dört usta sanatçı sahne alacak; Muhammed Recai Çiftçi, Baha Yetkin, Muammer Sağlam ve Serdar Yılmaz. Muhammed Recai Çiftçi, Sufi müzikleriyle bilinen derin sesi ve yorumuyla dinleyicilere manevi bir derinlik katacak. Türk makam müziğindeki bilgisiyle seçkin eserler sunacak ve Kuran tilavetleriyle geceye ruhani bir atmosfer sağlayacak.



Baha Yetkin, ud çalgısında sergileyeceği ustalıkla, İstanbul’un hüzünlü melodilerini Ortadoğu’nun dinamik ritimleriyle harmanlayarak konserin duygusal yükünü artıracak. Yetkin’in performansı, dinleyicilere melodik bir zenginlik sunacak ve geceye özgün bir tat katacak.Muammer Sağlam, darbuka, bendir ve riq gibi çalgılarla Anadolu’nun zengin ritmik mirasını canlandıracak. Performansıyla, konserin ritmini belirleyecek ve enerjik ritimlerle dinleyicileri Anadolu’nun çeşitli müzikal manzaralarına götürecek. Serdar Yılmaz, kanunun büyüleyici tonlarıyla, Anadolu müziğinin inceliklerini ve zenginliklerini ortaya koyacak. Yılmaz’ın parmaklarından süzülen melodiler, konserin genel duygusal derinliğini artırarak, geleneksel Türk müziğinin zarafetini ve sofistike ruhunu yansıtacak.