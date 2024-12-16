Anadolu Kültür Sanat Merkezi, Londra’da görkemli bir konserle kapılarını açtı

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TÜRK sanatçıların uluslararası birlikteliğini sergileyen açılış gecesi, sanat dünyasından isimleri, iş insanlarını, yöre derneklerinin temsilcilerini, gazetecileri ve yazarları bir araya getirerek büyük bir buluşma dönüştü. Konser öncesinde düzenlenen açılış resepsiyonu, Türkiye kökenli siyasetçileri, iş insanlarını ve sanatçıları bir araya getirerek Londra’daki sanat dünyasının nabzını tuttu. Eski belediye başkanları, Londra’da gelişen sanat ekosistemini değerlendirdi ve davetli sanatçılarla görüş alışverişinde bulundu. Olcay Bayır, Canan Sağır, Apolas Lermi ve Hüseyin Turan gibi isimler, sanatın farklı disiplinlerde ilham veren sohbetlere imza attı. Açılış konserinin sunuculuğunu üstlenen Prof. Dr. Selçuk Göldere, gecenin temasını ve Universal Art Collective’in hedeflerini izleyicilere aktardı. Sırayla sahne alan sanatçılar, izleyicilere coşku dolu dakikalar yaşattı.

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GECENİN FİNALI GÜLSEVEN MEDAR’DAN

İlk olarak sahne alan Xeyal (Adın Fetih Ata), sahne performansı ve etkileyici yorumuyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Ardından Hüseyin Turan, duygusal türküleriyle başladığı performansını hareketli oyun havalarına taşıdı. Çiğdem Aslan, Ege’nin ezgilerinden halk müziğine kadar geniş bir yelpazede eserler sundu ve salonu büyüledi. Gecenin finalinde sahne alan Gülseven Medar, etkileyici sesi ve enerjisiyle dinleyicileri büyüledi. Gece, hep bir ağızdan söylenen türkülerle noktalandı. Anadolu Kültür Sanat Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı yaklaşık dört saat süren etkinlik, hem sanatın birleştirici gücünü hem de gurbette yaşayan Türk toplumunun dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

TOPLUMLAR ARASI KÖPRÜ KURUYOR

Universal Art Collective (UAC), ülkelerinden zorunlu veya değişen konjonktürel nedenlerle ayrılmış sanatçıları bir araya getiren bir kolektif. Temel amacı, sanatçıların eserlerini ve seslerini geniş kitlelere ulaştırmak ve evrensel değerleri estetik bir kanalla vurgulayarak gelecek nesillere aktarmak. Farklı kültürlerden sanatçıları buluşturan UAC, özellikle müzik, tiyatro ve sinema gibi sanat dallarında etkinlikler düzenliyor ve sanat aracılığıyla toplumlar arasında köprüler kurmayı amaçlıyor. Etkinliğin bir diğer destekçisi olan Bozca-Der, Sivas’ın Gürün ilçesinden İngiltere’ye göç edenlerin oluşturduğu bir dernek olarak kültürel bağları koruma misyonunu üstleniyor. Dernek, bu projeyle sanatçıları ve toplumu bir araya getirerek kültür mirasını yaşatmayı hedefliyor.