‘Anadolu Ateşi’ Duisburg’u yaktı

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ANADOLU Ateşi Dans Topluluğu, Kınay Entertainment ve beSound Entertainment organizasyonuyla Berlin, Stuttgart ve Bremen’in ardından Duisburg’da sahne aldı. Duisburg’un gözde salonlarından Marientor Tiyatrosu’nda yaklaşık iki saat süren muhteşem gösterileriyle izleyenleri mest eden Anadolu Ateşi’ni seyirciler alkışlarla uğurladı. Oryantal danstan Kafkaslara, zeybekten horona, semazenden modern bale dansçılarına kadar farklı pek çok ögeyi sahnede mükemmel bir koreografi ile buluşturan Anadolu Ateşi, programlarının sonunda seyircilerle birlikte davul ve alkış şovu yaptı. Dans ekibi sahneden Alman ve Türk bayraklarının dev ekrandaki dijital dansı ve alkışlar eşliğinde ayrıldı.





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DOĞU-BATI SENTEZİ

1999 yılında Mustafa Erdoğan tarafından kurulan Anadolu Ateşi, yıllar içinde muhteşem performanslarıyla ünlerini Türkiye dışına da taşıdı. 25 yılda Avrupa’dan Sibirya’ya, Çin’den Bahreyn’e onlarca ülkeye defalarca giderek gösteriler yapan Anadolu Ateşi, Anadolu medeniyetlerini milyonlarca insana tanıttı. Sahnelerinde danslarına görsel sunumlarla da bilgisel destek veren Anadolu Ateşi, Doğu ve Batı kültürlerini müzik ve dansla harmanlayarak bir doğu-batı sentezi sunuyor. Binlerce yıllık tarihinde, Anadolu’da yaşayan birbirinden farklı toplumların dinsel, kültürel ve mitolojik unsurlarından etkilenmiş dans ve müziklerden derlenerek ortaya çıkan Anadolu Ateşi, özgün ve geniş kapsamlı bir proje. Yaklaşık 3 bin halk dansını ve müziğini içinde barındıran dev bir sahne şovu olan Anadolu Ateşi, izleyenlere muhteşem bir görsel ve işitsel şölen sunuyor.

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