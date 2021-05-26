‘Ana dilimize ve gençlerimize sahip çıkalım’

TAŞDELEN, SPD’nin yeni yapılanmasından, oy kaybının önlenmesine yönelik çalışmalarından, federal seçimlerde Bavyera SPD’nin ilk kez Türkçe dilinde kampanya ile destek verileceğinden, Bavyera’da yasa ile değiştirilen tabutsuz defin konusu ile birlikte uluslararası dayanışmayı güçlendirecek projelerden bahsetti. Taşdelen, Almanya’da koronavirüse yakalananların çoğunluğunu mültecilerin, göçmenlerin küçük evlerde kalabalık olarak oturmalarından kaynaklandığını anlattı. İzleyicilerden gelen sorulara cevap veren milletvekili Taşdelen “Çocuklarımıza ve gençlerimize iyi bir gelecek sağlamak, meslek sahibi gençler görmek istiyorsak, çocuklarımız ve gençlerimizle yakından ilgilenip iyi eğitim almaları konsunda çaba sarf etmeliyiz. Gençlerimizi siyasette aktiv görev almaları konusunda teşvik etmeliyiz. Ana dilimiz ile gençlerimize sahip çıkmalıyız’ dedi.