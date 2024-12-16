‘Ana dil dersleri devam etmeli’

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BADEN Türk Okul ve Aile Birlikleri Federasyonu, bir basın bildirisi yayımlayarak Beck’in bu yöndeki yaklaşımını eleştirdi. Baden-Württemberg’de ana dil dersleri çerçevesinde verilen Türkçe derslerinin bir zenginlik olduğunun altını çizen Baden Türk Okul Aile Birlikleri Federasyonu Başkanı Kemal Ülker, “Tuttlingen Belediye Başkanı’nın Eyalet Başbakanı’na yazdığı mektup, öğrenci velileri, Türk toplumu ve federasyonumuzca tepkiyle karşılanmıştır. Beck, genel olarak Türkçe ana dil derslerinin veriliş şeklinden duyduğu memnuniyetsizliğini dile getiriyor. Baden-Württemberg eyaletimizde uygulandığı şekliyle ana dil derslerinin kaldırılması çağrısında bulunuyor. Bu eleştiriler Tuttlingen’de yaşayan tüm Türk toplumu tarafından öfkeyle karşılanmış ve hayal kırıklığına neden olmuştur! Baden-Württemberg’de Türkçe dersleri Türk Başkonsolosluklarının eğitim ataşelikleri tarafından uygulamaya konulmaktadır. Derslerin şeffaf olmadığı, okul yetkililerinin dersler hakkında hiçbir fikri olmadığı ifadesi doğru değildir. Okullardan sorumlu olanlar istedikleri zaman ders materyallerine ulaşım imkânına sahip olup, gerekirse derslere katılabilir ve sorularını yöneltebilirler” açıklamasında bulundu.

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‘ANA DİLDE EĞİTİMİ TEŞVİK ETMEYİ AMAÇLIYOR’

Kemal Ülker aynı zamanda, Baden-Württemberg’deki okullarda Türkçe ana dili dersleri verilmesine 1970’li yıllarda başlandığını hatırlatırken, “Bu uygulama Türk kökenli çocuklar için ana dilde eğitimi teşvik etmeyi amaçlayan 1978 tarihli Alman-Türk Kültür Anlaşmasına dayanarak gerçekleşmişti. Eyaletimizin Eğitim Bakanlığı, 5 Haziran 1992 tarihli ‘Devlet Okulları Arasında İşbirliğinin Yoğunlaştırılması ve Başkonsoloslukların Sorumluluğu Altında Anadilde Öğretimin Artırılmasına İlişkin Notları’ güncellemiştir. Bu bilgiler diğer yerlerin yanı sıra örneğin Mannheim Eğitim Müdürlüğü’nün internet sitesinden de görülebilir. Baden Türk Okul Aile Birlikleri olarak tüm derneklerimiz ile birlikte, Baden-Württemberg’de sunulan ana dil dersleri (MSU) aracılığıyla Türk göçmen ailelerin çocuklarının Alman eğitim sisteminde daha başarılı olmalarını ve anadillerini mümkün olduğunca en iyi seviyede öğrenmelerini ve bu beceriyi korumalarını sağlamaya kararlıyız. Türkçe dilinde verilen ana dil derslerini kültürel anlayışın, çok dilliliğin ve katılımcılığın teşvik edilmesine önemli bir katkı olarak görüyor ve şeffaf bir diyaloğu savunmaya devam ediyoruz” görüşünü de vurguladı.