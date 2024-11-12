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Amsterdam’da tramvay ateşe verildi

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#Amsterdam#Tramvay Ateşe Verildi#AVRUPADAN HABERLER
Amsterdam’da tramvay ateşe verildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 12:50

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bir tramvayın ateşe verilmesi sonucu vagonda hasar meydana geldi.

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 Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da geçen hafta İsrailli taraftarlar ve Filistin destekçileri arasında yaşanan olayların ardından gerginlik devam ediyor. Dün akşam saatlerinde ellerinde sopalar ve havai fişekler bulunan kimliği belirsiz kişiler, bir tramvayı ateşe verdi. Polis tarafından yapılan açıklamada, alevlerin hızla söndürüldüğü ve çevik kuvvet polislerinin meydanı boşalttığı belirtildi. Tramvayın vagonunda hasar meydana gelirken, sosyal medyada yayınlanan bazı görüntülerde söz konusu kişilerin çevreye havai fişek attığı ve araçlara zarar verdiği görüldü. Polis, olayları çıkanların kimliklerinin henüz tespit edilmediğini ve geçen hafta yaşananlarla bağlantısı olup olmadığının henüz bilinmediğini açıkladı.

Amsterdam’da tramvay ateşe verildi


 

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#Amsterdam#Tramvay Ateşe Verildi#AVRUPADAN HABERLER

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