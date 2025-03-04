Amsterdam’da THY’den iftar! 2025 hedefinde 91 milyon yolcu var!

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THY Amsterdam Müdürü Şerafettin Ekici, iftar programında yaptığı konuşmada, Türk Hava Yolları’nın dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olduğunu vurgulayarak, “Bu yıl sonuna kadar filomuzdaki uçak sayısını 492’den 515’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 2024 yılında 85.2 milyon yolcu taşıdık ve 2025’te bu sayının 91 milyonu aşmasını bekliyoruz” dedi. Ekici, Amsterdam-İstanbul hattında günde 4 sefer geniş gövde uçaklarla hizmet verdiklerini belirterek, “Amsterdam’dan uçuş yapan havayolları arasında taşınan yolcu sayısıyla ilk sıralardayız. Ayrıca haftada 4 kargo uçuşuyla da kargo taşımacılığı yapıyoruz” diye konuştu. THY’nin 2033 hedeflerine de değinen Ekici, “2033 yılında filomuzdaki uçak sayısını 800’ün üzerine çıkarmayı ve 170 milyondan fazla yolcu taşımayı planlıyoruz. Balkanlar’da Ohri, Peru ve Kamboçya gibi yeni hatlar açmayı hedefliyoruz. Bu başarılar, sizlerin desteğiyle mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

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T.C. Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ise yaptığı konuşmada, Ramazan’ın birleştirici ruhuna vurgu yaparak, “Bu Ramazan ayında birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemini bir kez daha hatırlıyoruz. Türk Hava Yolları’nın başarısı hepimizi gururlandırıyor. Başarı bir ekip işidir ve THY bu ekibin en güzel örneklerinden biridir” dedi. Ünal, geçen yıl Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümünü ve Türklerin Hollanda’ya gelişinin 60. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatarak, “Bu tür etkinlikler, iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendiriyor” diye konuştu.

RAMAZAN’IN BEREKETİ VE HOŞGÖRÜ MESAJLARI

Büyükelçi Ünal, İslam dininin hoşgörü dini olduğunu belirterek, “Ramazan ayı, barış, birlik ve beraberlik içinde geçirmemiz gereken bir aydır. Bu mübarek ayın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.