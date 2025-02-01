Amsterdam’da sarı-kırmızı coşku: Hollanda Galatasaray derneği kuruldu

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Dün, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile oynayacağı karşılaşma öncesinde, Amsterdam Dam Meydanı’nda bulunan Koninklijke Industrieele Groote Club’da yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye’den gelen Galatasaray yöneticileri bir araya geldi. Bu toplantıda, Hollanda Galatasaray Taraftar Derneği resmi olarak kuruldu. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Galatasaray Yöneticisi Bora Bahçetepe ve Galatasaray Spor Kulübü ile Büyük Kulüp Üyesi Saltuk Buğrahan Budak da toplantıda hazır bulundu. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Galatasaray taraftarları olarak Hollanda’da tek bir çatı altında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.

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BAŞKAN HAKAN BİREKUL’DAN İLK MESAJ

Oy birliğiyle Hollanda Galatasaray Taraftar ve İş İnsanları Derneği Başkanlığına seçilen Hakan Birekul, yaptığı konuşmada Galatasaray ruhunu Hollanda’da yaşatmayı ilke edindiklerini belirtti. Ayrıca, derneğin yalnızca bir taraftar derneği olmanın ötesine geçerek iş dünyasında da vizyonu ve misyonu ile var olacağını vurguladı. Birekul, derneğin Hollanda başta olmak üzere Avrupa’da özellikle genç iş insanları için oluşturulacak platformlarda aktif faaliyetler yürüteceğini ifade etti. Hakan Birekul’un başkanlığını yaptığı Hollanda Galatasaray Taraftar ve İş İnsanları Derneği’nin genç iş insanlarından oluşan yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Mustafa Bilgi, Tuğba Yavuz, Arca Baydar, Ahmet Can, Serkan Yıldırım, İbrahim Köçki, Gökhan Gür, Tuğba İleri, Mustafa Ateş ve Ziya Develi.





KARŞILAMA ÖNCESİ DAM MEYDANI SARI-KIRMIZIYA BOYANDI

Hollanda Galatasaray Taraftar ve İş İnsanları Derneği yönetim kurulu üyeleri derneğin resmen kuruluşundan sonra Hollanda’nın ünlü Dam Meydanı’ndaki coşkuya ortak oldular. Başta Hollanda olmak üzere Türkiye’ye Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen Galatasaray taraftarlarının sabahın ilk saatlerinden beri doldurduğu Dam Meydanı tarihi günlerden birini yaşadı. Hiçbir taşkınlığın yaşanmadığı, sloganlar atarak Galatarsaray’ı desteleyen taraftarların coşkusu Amsterdam Dam meydanında görülmeye değerdi.