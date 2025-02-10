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Amsterdam YEE’den ‘Türk Dünyasının Ses Atlası’ etkinliği

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#Amsterdam#Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü#AVRUPADAN HABERLER
Amsterdam YEE’den ‘Türk Dünyasının Ses Atlası’ etkinliği
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 10:25

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), ünlü şair ve devlet adamı Ali Şîr Nevaî’nin doğumunun 584. yıl dönümü anısına “Türk Dünyasının Ses Atlası Kaşgarlı Mahmut’tan Yunus Emre’ye” programı düzenlendi.

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ETKİNLİĞE Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Özbekistan Benelüks Büyükelçisi Gayret Fazilov ve Azerbaycan’ın Lahey Büyükelçisi Mammad Ahmadzada’nın yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan elçiliklerinden diplomatlar ile Hollanda’daki Türk toplumunun temsilcileri katıldı. Programın açılışında konuşan Amsterdam YEE Müdürü Adil Akaltun, Yunus Emre ve diğer Türk şairlerinin Türk dünyası için taşıdığı öneme değinerek YEE’nin Türk dünyasındaki bütün devletlerin ortak kültür merkezi olarak hareket ettiğini belirtti. Büyükelçi Ünal ise konuşmasında, Ali Şîr Nevaî’nin Türk dünyasının birleştirici rolüne vurgu yaparak, Türk toplumunun Yunus Emre Enstitüsünde bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Amsterdam YEE’den ‘Türk Dünyasının Ses Atlası’ etkinliği

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KAFKASYA’DAN ANADOLU’YA...
Ünal, şöyle devam etti: “Olağanüstü şair, düşünür, sanatçı, mistik ve devlet adamı olan Ali Şir Nevaî, sadece kendi döneminin edebi devi değil, aynı zamanda Türk dünyasının kültürel ve dilsel manzarasını şekillendiren bir vizyon sahibiydi. Onun etkisi yüzyıllar boyunca yankılandı ve Orta Asya’dan Uygur topraklarına, Kafkasya’dan Anadolu’ya ve ötesine kadar Türk halklarını nesiller boyunca birleştirdi.” Özbekistan’ın Benelüks Büyükelçisi Fazilov, konuşmasında Ali Şîr Nevaî’nin Türk dünyası ve dünya edebiyatına katkılarını anlattı. Fazilov, “Özbekistan’da ulusal kahraman olarak tanınan ve modern yazarları etkileyen Nevaî’nin mirasını yerel ve uluslararası düzeyde korumaya ve tanıtmaya devam ediyoruz” dedi.

Amsterdam YEE’den ‘Türk Dünyasının Ses Atlası’ etkinliği

ÖZBEK MUTFAĞINDAN LEZZETLER İKRAM EDİLDİ
Azerbaycan’ın Lahey Büyükelçisi Ahmadzada, Hollanda’daki ilk toplumsal etkinliğinin Yunus Emre Enstitüsünde gerçekleşmesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını kaydetti. Ahmadzada, Ali Şîr Nevaî’nin Türk dünyasındaki önemini vurguladı. Hollanda’nın Hengelo Belediyesinin eski Meclis Üyesi Burhanettin Carlak’ın organizasyon ve sanat danışmanlığını üstlendiği etkinlikte, Türk dünyasının önde gelen şairlerinin eserlerinden kesitler sunuldu. Programın sanat bölümünde şair Sima Caferova, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından şairlerin eserlerini seslendirirken, müzisyen İlhami Babayev, Azerbaycan kemençesi ile dinleyicilere müzik ziyafeti sundu. Program sonunda katılımcılara Özbek mutfağından geleneksel lezzetler ikram edildi.

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Amsterdam YEE’den ‘Türk Dünyasının Ses Atlası’ etkinliği

Amsterdam YEE’den ‘Türk Dünyasının Ses Atlası’ etkinliği

Amsterdam YEE’den ‘Türk Dünyasının Ses Atlası’ etkinliği

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#Amsterdam#Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü#AVRUPADAN HABERLER

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