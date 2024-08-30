Amine Erbakan hayatını kaybetti

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ERBAKAN’ın cenaze namazı Brühl Milli Görüş Camii’nde bugün cuma namazının ardından kalabalık bir cemaatle kılındı. Cenaze namazını kıldıran damadı İbrahim El Zyad helallik alırken konuşmakta zorlandı. Amine Erbakan’ın cenaze namazına önceki Genel Başkan oğlu Dr. Mehmet Sabri Erbakan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı (YRP) Fatih Erbakan, İslam Toplumu Milli Görüş Genel Sekreteri Ali Mete, Yavuz Çelik Karahan, Merkez Yürütme Kurul üyeleri, TC. Köln Konsolosluğu Eğitim Ataşesi Muhterem Dilbirliği STK temsilcileri, aile yakınları iş insanları ve çok sayıda cemaat iştirak etti.

Amine Erbakan ile ilgili İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı yayımladığı başsağlığı mesajında “İslam’ın Avrupa’da kökleşmesi ve teşkilatımızın gelişimi konusunda çok kıymetli hizmetlere imza atan merhum Akgün Erbakan abimizin muhterem eşi Amine Erbakan’ın (Amina Luise Becker) vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun” ifadelerini kullandı. Amine Erbakan’ın cenazesi Bonn yakınlarındaki Bornheim Mezarlığı’na defnedildi.