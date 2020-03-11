Deniz Alpaslan, Amerika’dan birinci döndü

1-8 Ocak 2020 tarihleri arasında New York’ta gerçekleştirilen ‘Golden Classical Music Awards Uluslararası Müzik Yarışması’na Amerika, Kanada, Avustralya, Tayland, Vietnam, Kosta Rika, Çin, Tayvan, Portekiz ve İtalya gibi çeşitli ülkelerden birçok genç piyanist katıldı. Yaklaşık 50 kişinin piyano bölümüne başvurduğu yarışmada, katılımcılar yaşlarına göre değerlendirildi. Türkiye’de Prof. Gülden Gökşen ile çalışmalarını sürdüren 12 yaşındaki genç piyanist Deniz Alpaslan, yarışmada kendi kategorisinde birincilik alarak dünyanın en önemli konser salonlarından olan ‘Carnegie Hall’da konser vermeye hak kazandı.

‘DENİZ’LE GURUR DUYUYORUM’

9 Mart Cuma günü Carnegie Hall Weill Recital Salonu’nda konserini de başarıyla veren 12 yaşındaki Deniz Alpaslan, sahne performansıyla hem seyircilerden büyük alkış aldı hem de ödülüyle birlikte birincilik sertifikasını. Geçen yıl İtalya’da katıldığı yarışmadan Türkiye’ye ikinci döndüğünü belirten Deniz Alpaslan, “New York’ta yarışmada hepsi çok değerli ve başarılı genç piyanistler vardı. Bu yarışmadan Türkiye’ye ikinci döndüğüm için çok mutluyum. Katıldığım tüm yarışmalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Tabii Türkiye’ye dereceyle dönmek de ayrı bir mutluluk ve gurur veriyor” dedi. Sanat çalışmalarında kızını her zaman desteklediğini belirten Özhan Alpaslan ise, “Bize, ülkemize bu başarıları yaşattığı Deniz’le gurur duyuyorum” dedi.