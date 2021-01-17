Amerika olmayalım

ALMANYA’da hükümetin büyük ortağı, anketlere göre 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde de birinci parti görünen Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) nihayet yeni liderini belirledi. Büyük umutlarla 2018’de CDU Başkanı seçilen Annegret Kramp Karrenbauer’in istifasıyla yaklaşık bir yıldır partide lider boşluğu vardı. Cumartesi günü salgın nedeniyle dijital ortamda yapılan ve 1000 delegenin katıldığı kurultayda parti liderliğine üç isim yarıştı. Kimin kazanacağı sorusu Almanya’daki Türk toplumu için de can alıcı önem taşıyordu. Yarışın üç adaydan ikisi arasında geçeceği önceden belliydi: Armin Laschet ve Friedrich Merz. İkisi de Almanya’da yaşayan Türklerin çok yakından tanıdığı isimlerdi. Biri Türk toplumuyla çok sıcak ilişkiler kuran, Almanya’nın çeşitliliği, iki toplumun birbiriyle kaynaşması yönünde bir süre Hürriyet Avrupa baskılarında köşe yazıları yazan şimdiki Kuzey Ren Eyalet Başbakanı Armin Laschet. Diğeri ise aşırı sağ oyları almak için göçmenleri, mültecileri seçim kampanyası yapacağı mesajları veren, ‘ABD Başkanı Trump’la iyi anlaşırım’ diyen Friedrich Merz. Bu açıdan CDU’ya iki isimden hangisinin lider seçileceği sorusu Türk toplumunu da çok yakından ilgilendiriyordu. Korkulan olmadı. Yarışı kazanan Türklere yakınlığı nedeniyle partisi içinde ‘Türk Armin’, ‘Türklerin Armini’ olarak tanınan Armin Laschet oldu. 55 oy gibi çok az bir farkla ve ikinci turda.

NASIL KAZANDI?

Armin Laschet konuşmasında çok önemli mesajlar verdi ve rakibi Friedrich Merz’le arasına kalın çizgi çekmeyi başardı. Konuşmasına ABD’de Kongre binasına saldırı olaylarıyla başlayan Laschet, “Bir Başkan toplumu kutuplaştırdı. Zehir ekti. Güveni yıktı. Şimdi bunun nereye vardığını görüyoruz” dedi ve rakibi Merz’e atfen “Kutuplaştırmak kolay. Herkes yapar. Önemli olan bütünleştirmek” diye ekledi. Laschet kutuplaştırmanın Almanya’yı da nerelere götürebileceğine karşı uyardı: “Bu sahneler bizde yaşanmaz sanmayın” dedi. Berlin’de korona önlemleri karşıtı gösteride kalabalık bir grubun ellerinde Alman İmparatorluk bayrakları, Meclis’e hücum ettiği, polisle çatıştığı sahneleri, evinin terasında bir neonazi tarafından başına sıkılan bir kurşunla öldürülen Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetini örnek gösterdi. Laschet’in konuşmasında diğer bir etkileyici nokta ise maden işçisi babasının yanında taşıdığı, maden işçilerinin maskotu metal künye oldu. “Babam bana hep şunu dedi: “Gün ışığının olmadığı, sıcak, 1000 metre yerin altında ağır işte çalışırken orada kimin nereden geldiği, hangi dine mensup olduğunun hiçbir önemi yok. Önemli olan yanındakine güvenmek.”

SOLİNGEN TÖRENİ

Armin Laschet, Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı seçildikten hemen sonra, 2018 yılında Solingen faciasının 25’inci yıl dönümü üzerine başbakanlıkta bir anma töreni düzenledi. Beş Türkün hayatını kaybettiği Solingen faciasını anma törenine, Türkiye’yle Almanya arasında ilişkilerin en gergin olduğu bir dönemde Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu da davet etti. Muhalefet Türkiye’de erken seçim öncesi Çavuşoğlu’nun davet edilmesine “Seçim kampanyası desteği” diye tepki gösterdi. Ama Laschet, böyle bir faciayı anma törenine Türkiye’den bir yetkilinin çağrılmamasının utanç verici olacağını vurguladı. Başbakan Merkel’in de katıldığı törende Merkel’le Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu bir araya getirerek, yakınlaşma sürecine öncülük etti. Düsseldorf’ta Başbakanlık binasında düzenlenen töreni ben de izledim. Saldırıda ailesinin beş ferdini kaybeden Mevlüde Genç, Armin Laschet’e “Benim çok değerli kardeşim” diye hitap etti. Laschet, Solingen saldırısını “İkinci Dünya Savaşı sonundan bu yana eyaletin en korkunç olayı” olarak niteledi ve “25 yıl önce yaşanan bu olay asla affedilemez” dedi. Lashet 2008’de Genç ailesinin köyü Mercimek köyünü de ziyaret etti.

AŞIRI SAĞ MECLİS’E GİRMEMELİ

Yeni CDU lideri seçilen Armin Laschet, kurultayın ardından ZDF kanalında soruları cevaplandırdı ve aşırı sağ AfD için “Ben benim eyaletimde AfD’nin oylarını yarı yarıya düşürdüm, yüzde 7’de kaldı oyları. Gelecek seçimlerde yüzde 5’in altına düşmeli” dedi. Laschet CDU lideri olarak eylülde yapılacak genel seçimlerde başbakan adayı mı? Bu soruyu açık bıraktı ve buna kardeş parti CSU ile birlikte ilkbaharda karar vereceklerini söyledi. Mart ayında iki eyalette eyalet seçimleri var. Seçim sonuçlarına göre hareket edecekleri bekleniyor. Ama Almanya’nın en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya’da bir seçim kazanan Armin Laschet, en güçlü başbakan aday adayı.