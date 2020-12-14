Amcasına böyle bağırdı: ‘Değdi mi para için?’

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı İbikli köyü çayırlık mevkiinde çeşme yanında 38 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu. Üzerinde sadece iç çamaşırı ile bırakılan erkek cesedinin Adli Tıp Kurumu’nun uzun süren çalışmaları sonucunda gurbetçi M.D.’ye ait olduğu belirlendi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi sonrasında Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda öldürülen M.D.’nin kardeşi K.D., yeğeni T.D. ve onun eşi G.D. yakalanarak gözaltına alındı.





Jandarmadaki sorgularında M.D.’nin kardeşine emanet olarak yurt dışından para gönderdiği, Türkiye’ye kesin dönüş yaptıktan sonra da emanet paralarını geri istediği, kardeşi K.D., yeğeni T.D. ve onun eşi G.D. bu nedenle cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri öğrenildi. T.D.’nin amcasına, “Değdi mi para için?” diye bağırdığı belirtildi.