MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAmcasına böyle bağırdı: ‘Değdi mi para için?’
GeriAvrupa Amcasına böyle bağırdı: ‘Değdi mi para için?’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 10:46 | Son Güncelleme:

Amcasına böyle bağırdı: ‘Değdi mi para için?’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Amcasına böyle bağırdı: ‘Değdi mi para için?’
Abone Olgoogle-news

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde 8 yıl önce 38 yerinden bıçaklanarak öldürülen adamın katil zanlısı olarak kardeşi ve yeğeni ile yeğeninin karısı gözaltına alındı.

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı İbikli köyü çayırlık mevkiinde çeşme yanında 38 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu. Üzerinde sadece iç çamaşırı ile bırakılan erkek cesedinin Adli Tıp Kurumu’nun uzun süren çalışmaları sonucunda gurbetçi M.D.’ye ait olduğu belirlendi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi sonrasında Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda öldürülen M.D.’nin kardeşi K.D., yeğeni T.D. ve onun eşi G.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Amcasına böyle bağırdı: ‘Değdi mi para için’


Jandarmadaki sorgularında M.D.’nin kardeşine emanet olarak yurt dışından para gönderdiği, Türkiye’ye kesin dönüş yaptıktan sonra da emanet paralarını geri istediği, kardeşi K.D., yeğeni T.D. ve onun eşi G.D. bu nedenle cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri öğrenildi. T.D.’nin amcasına, “Değdi mi para için?” diye bağırdığı belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle