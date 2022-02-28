Ambulans uçakla Türkiye’ye götürüldü

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ALMANYA’nın Stuttgart kentinde yaşayan ve beyninde tümör tespit edilen Celalettin Polat, yeterli sağlık hizmeti alamadığı gerekçesiyle tedavisi için Sağlık Bakanlığı’na başvurdu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, tümör hastası Polat’ın Türkiye’ye götürülmesi için Almanya’ya Ambulans uçak gönderdi. Akşam saatlerinde memleketi Malatya’ya götürülen Polat, Erhaç Havaalanı’nda hazır bekletilen ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürüldü. Celalettin Polat’ın kardeşi Hamit Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür ederek, “Kardeşimin beyninde 4 yıl önce tümör tespit edildi. Almanya’da 3 kez ameliyat oldu ancak tedavide başarı sağlanamadığı için kardeşimi eve gönderdiler. Biz de Sağlık Bakanlığı’ndan ambulans uçak talep ettik. Sağ olsun Sağlık Bakanlığı bize kısa süre içerisinde dönüş yaptı ve kardeşim Almanya’dan alınarak memleketimize götürüldü. Tedavisi Türkiye’de devam edecek. Devletimiz çok güçlü. Allah devletimizden razı olsun. Kardeşimi sahipsiz bırakmadı” dedi.

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