Amatörlerin 'isyanı' büyük!

Münih'in köklü futbol kulüplerinden Akgüney Spor'un yöneticisi Salim Yıldırım, “Umudumuz çok yakında tüm takım ve kadrolarımızla faaliyete geçmek” dedi.

Amatör kümelerde toplam 6 takımla mücadele ettiklerini kaydeden Yıldırım, şunları söyledi: “Sporcularımız büyük özlem içinde. Yasaklar nedeniyle üç kişi bir araya gelip çalışma yapamıyoruz. Ligler tamamen durmuş durumda. Tüm kulüplerin bekleyişi sürüyor. Umudumuz Mart'a kaldı. Ancak liglerin ne zaman ve hangi şartlarda devam edeceğine dair federasyondan henüz bir bilgi gelmedi. Antrenmanlara bile çıkamıyoruz. Tüm sahalar kapalı, her türlü faaliyet yasaklanmış durumda. Giderlerimiz var ama şu an için hiçbir gelirimiz yok. Maalesef devlet ve federasyon, amatör kulüplere maddi yardımda bulunmadı. Bu durum zengin Almanya için aslında yüz karasıdır. Bir çok amatör kulüp iflas etme noktasında... Biz takım olarak 1992 yılından bu yana ilk defa böyle bir durumla karşılaştık. Önümüzü görememek en büyük sorun.”

Yine de ayakta kalmaya gayret ettiklerini vurgulayan deneyimli yönetici sözlerine şöyle devam etti: “Birinci takımımız Münih Kreisliga ikinci grupta faaliyet gösteriyor. Korona salgını dolayısıyla halen daha 2019/2020 sezonunu bitiremedik. Birinci takım 19 maç yapmış ve 13 puanla 12’nci sırada bulunuyor. Kalan 7 maçta inşallah ligde kalmayı başaracağız. İkinci takımımız Münih Kreisklasse beşinci grupta mücadele ediyor.” YAŞLILARA SPOR İMKANI

Sözlerine “Yaşlılar evlerine kapanmış durumda, onlar da artık dünyaya açılmak istiyor” diye devam eden Yıldırım, “Biz kulüp olarak çalışmalara hizmet etmiş, ancak yaşları yüzünden yetişkin klaslarda top koşturamayanlar için iki takımdan oluşan yaşlılar ekibi kurmuştuk. Dışarı çıkmak için onlar da gün sayıyorlar” dedi.

Kadın takımı kurmayı da hedeflediklerini söyleyen Yıldırım, “Çalışmalarımız devam ediyor. Yalnız bu salgın planlarımızı altüst etti. Futbol oynamayı seven arkadaşlar bizimle irtibata geçebilirler” diye konuştu.