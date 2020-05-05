Amatör kulüplere SPD’li milletevekilinden destek

ALMANYA’da koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler sonrası ekonomik sıkıntılar yaşayan kulüplere ilk müjdeli haber federal parlamento milletvekillerinden SPD’li Mahmut Özdemir’den geldi. Futbola yakınlığıyla tanınan, zaman zaman Duisburg bölgesinde oynanan amatör lig maçlarını izleyen ve Federal Meclis Futbol Takımı’nda da forma giyen Mahmut Özdemir salgın dönemini değerlendirirken, amatör kulüplerin pandemi döneminde yaşadığı ekonomik sorunlarları, sıkıntıları bildiğini, çözümü konusunda çalışıldığını açıkladı. ‘KOALİSYON ORTAĞIMIZ SICAK BAKIYOR’

Koronavirüs salgını sonrası maçların oynanamaması nedeniyle amatör kulüplerinin önemli gelir kaybı yaşadığını belirten SPD’li Mahmut Özdemir, “Amatör kulüplerin yanı sıra STK konumundaki dernekler de pandemi döneminde ekonomik sorunlar yaşıyor. Kapalı olmalarından önemli gelir kaybına uğradılar. Bu kurumlara federal düzeyde yardım yapılabilmesi için geçen hafta içinde Spor Komisyonu’na öneride bulundum. Koalisyon ortaklarıyla görüşmelerimiz sürüyor. Öneriyle amatör spor kulüplerinin yanı sıra sivil toplum örgütlerine de yardımda bulunulması düşünülüyor. Bu kriz döneminde derneklerin birçoğunun giderleri, kira masrafları olmasına rağmen gelirleri olmadı. Birçok spor kulübü giderlerini karşılayabilmek, ihtiyaçlarını giderebilmek için festivaller yapıp, turnuvalar düzenliyorlardı. Alınan önlemlerden dolayı bu tür etkinlikler yapılamadı ve önemli gelirlerden oldular. Bu zararlardan da onları kurtarmak devletin görevi. Onun için spor komisyonunda bu derneklerin sorununa çözüm bulunacak. Koalisyon ortağımız da bu öneriye sıcak bakıyor. Yasa önerisi kısa sürede parlamentoya gönderilir diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.