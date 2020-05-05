MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAmatör kulüplere SPD’li milletevekilinden destek
GeriAvrupa Amatör kulüplere SPD’li milletevekilinden destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İbrahim ERGÜL / DUISBURG
Haber Giriş: 05.05.2020 - 10:11,Son Güncelleme:

Amatör kulüplere SPD’li milletevekilinden destek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Amatör kulüplere SPD’li milletevekilinden destek
Abone Olgoogle-news

Koronavirüsten etkilenen amatör kulüplerin yardım çağrısına SPD’li milletvekili Mahmut Özdemir’den destek geldi: “Spor Komisyonu’na öneride bulundum.”

ALMANYA’da koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler sonrası ekonomik sıkıntılar yaşayan kulüplere ilk müjdeli haber federal parlamento milletvekillerinden SPD’li Mahmut Özdemir’den geldi. Futbola yakınlığıyla tanınan, zaman zaman Duisburg bölgesinde oynanan amatör lig maçlarını izleyen ve Federal Meclis Futbol Takımı’nda da forma giyen Mahmut Özdemir salgın dönemini değerlendirirken, amatör kulüplerin pandemi döneminde yaşadığı ekonomik sorunlarları, sıkıntıları bildiğini, çözümü konusunda çalışıldığını açıkladı.

Amatör kulüplere SPD’li milletevekilinden destek
‘KOALİSYON ORTAĞIMIZ SICAK BAKIYOR’
Koronavirüs salgını sonrası maçların oynanamaması nedeniyle amatör kulüplerinin önemli gelir kaybı yaşadığını belirten SPD’li Mahmut Özdemir, “Amatör kulüplerin yanı sıra STK konumundaki dernekler de pandemi döneminde ekonomik sorunlar yaşıyor. Kapalı olmalarından önemli gelir kaybına uğradılar. Bu kurumlara federal düzeyde yardım yapılabilmesi için geçen hafta içinde Spor Komisyonu’na öneride bulundum. Koalisyon ortaklarıyla görüşmelerimiz sürüyor. Öneriyle amatör spor kulüplerinin yanı sıra sivil toplum örgütlerine de yardımda bulunulması düşünülüyor. Bu kriz döneminde derneklerin birçoğunun giderleri, kira masrafları olmasına rağmen gelirleri olmadı. Birçok spor kulübü giderlerini karşılayabilmek, ihtiyaçlarını giderebilmek için festivaller yapıp, turnuvalar düzenliyorlardı. Alınan önlemlerden dolayı bu tür etkinlikler yapılamadı ve önemli gelirlerden oldular. Bu zararlardan da onları kurtarmak devletin görevi. Onun için spor komisyonunda bu derneklerin sorununa çözüm bulunacak. Koalisyon ortağımız da bu öneriye sıcak bakıyor. Yasa önerisi kısa sürede parlamentoya gönderilir diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.
Amatör kulüplere SPD’li milletevekilinden destek

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle