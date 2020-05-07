‘Amatör kulüpler de yardımdan faydalanacak’

AVRUPA’da bulunan amatör Türk kulüpleri ve Türk sporcuları desteklemek amacıyla kurulan Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) Genel Başkanı Abdulkadir Bakırdöven amatör spor kulüplerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar üzerine açıklamalarda bulundu. Abdulkadir Bakırdöğen, Hessen Eyalet hükümetinin koronavirüs nedeniyle zor durumda olan dernek, kulüp ve kamu yararına faaliyet yürüten kuruluşlara giderlerinin karşılanabilmesi için 10 bin Euro’ya kadar geri ödemesiz yardım yapacağı bilgisini paylaştı. Amatör spor kulüplerinin başkanları tarafından da kendisine yaşanan sıkıntıların aktarıldığını belirten Avrupa Türk Futbol Federasyonu Genel Başkanı Abdulkadir Bakırdöven, kamu yararına faliyet yapan dernek ve amatör kulüplerin çalışmalarını sürdürebilmeleri için ayrılan fon programını hayata geçiren Hessen Eyaleti’ndeki uygulamadan amatör spor kulüplerinin de faydalanacağı, bunun için başvuru yapılması gerektiğini söyledi.

10'AR BİN EURO’YA KADAR YARDIM

Almanya genelinde 500 binin üzerindeki dernek statüsündeki kurumların yaklaşık 5 binini Türklerin kurduğu derneklerin olmasına dikkat çeken Bakırdöven, “Almanya’da hükümet; tüm derneklere, spor kulüplerine, kültür faaliyeti yürüten kuruluşlara ve sosyal yardım kuruluşlarına 10’ar bin Euro yardımda bulunma kararı aldı. Karardan çok sayıda Türk derneğinin ve Türk amatör spor kulüplerinin faydalanması bekleniyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan bu zor süreçte yapılacak yardım kararı ilk olarak Hessen Eyaleti’nde onaylandı. Bu eyaletteki 41 bin sosyal yardım kuruluşuna, spor, kültür gibi kamu yararına faaliyet gösteren derneklere 10’ar bin Euro’ya kadar geri ödemesiz yardım yapılacak” dedi.

BAŞVURU YAPMAK GEREKİYOR

Almanya genelinde liglerde mücadele eden 350 civarında Türk amatör futbol kulübü bulunduğunu Bakırdöven; “Yardımdan faydalanabilmek için müracat edilmesi gerekiyor. Müracatlar 1 Mayıs tarinde başladı. Özellikle Hessen Eyaleti’ndeki spor kulüplerimiz ve kültür dernekleri müracaat etmeleri halinde yardımdan faydalanabilirler. Yardım başvurusu corona-vereinshilfe@sport.hessen.de elektronik posta adresi üzerinden de yapmak mümkün. Yardım başvurusu yapmak isteyen dernekler ve spor kulüplerinin yetkilileri detaylı bilgiye https://www.hessen.de/presse/pressemitteilung/foerderprogramm-zur-weiterfuehrung-der-vereins-und-kulturarbeit linkinden ulaşabilirler” açıklamasında bulundu.