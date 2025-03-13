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Alzheimer Nederland iftar verdi

Güncelleme Tarihi:

#Alzheimer Nederland#İftar#AVRUPADAN HABERLER
Alzheimer Nederland iftar verdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 10:35

Alzheimer Nederland, Arnhem Türkiyem Camii salonunda bir iftar programı düzenledi. Camii Yönetim Kurulu Başkanı Murat Biçici’nin girişimleriyle verilen iftarda Murat Tolunay tarafından Alzheimer hakkında bilgiler verildi. Alzheimer Nederland uzman yetkilisi Murat Tolunay, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

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“Bu akşam ‘Alzheimer İftar’ı düzenliyoruz. Birlikte yemek, buluşmak ve farkındalık yaratmak için ramazan ayı boyunca ülke genelinde 12 Alzheimer iftar toplantısı düzenliyoruz. Bu toplantılar, farklı topluluklarda demans hakkında bilgi paylaşımı ve bağlantı kurma fırsatı sunuyor. ‘Alzheimer İftar’ buluşmaları, birlikte yemek, demansın etkileri, kültür ve dinin bakım sürecindeki rolü ve demans dostu bir toplum nasıl yaratılır konularındaki sohbetlerle birleştiriyor. Göçmen topluluklarda, dil engelleri ve utanç duygusu nedeniyle demans genellikle daha geç fark ediliyor. Bu durum, teşhisin gecikmesine ve daha az desteğe yol açabiliyor. Açık ve samimi konuşmalar, bu konuları gündeme getirmeye ve bakım hizmetlerini daha erişilebilir hale getirmeye yardımcı oluyor.

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Alzheimer Nederland iftar verdi

SAMİMİ BİR ORTAMDA SOHBET EDİLECEK
“Ardından, deneyim hikâyeleri, demans hakkında bilgi ve diyalog için alan sunan bir program yer alacak. Güneş battıktan sonra, hep birlikte oruç açılacak ve samimi bir ortamda sohbet etmeye devam edilecektir. Aile üyeleri, bakım verenler, sağlık profesyonelleri ve ilgilenen herkesi katılmaya davet ediyoruz. Birlikte, demans hastalarına ve yakınlarına daha fazla anlayış ve daha iyi destek sağlanmasına katkıda bulunabiliriz.” Daha fazla bilgi almak veya kayıt olmak isteyenler www.alzheimer-nederland.nl/iftar internet sayfasından bilgi alabilir.

Alzheimer Nederland iftar verdi

Alzheimer Nederland iftar verdi

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#Alzheimer Nederland#İftar#AVRUPADAN HABERLER

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