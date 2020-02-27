Alttakilerin mücadelesi

Haftanın açılış maçında ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Düsseldorf ile Hertha Berlin karşı karşıya geliyor. Düsseldorf'ta cuma akşamı saat 20.30'da oynanacak maçta her iki takımın da hedefi üç puan. Düsseldorf'ta Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın ilk 11'de oynaması bekleniyor.

Cumartesi günü beş karşılaşma oynanacak. Lig lideri B. Münih Hoffenheim'a konuk oluyor. Dortmund ise sahasında Freiburg ile oynayacak.

Avrupa Ligi'nde mücadele eden Leverkusen, Wolfsburg ve Frankfurt ise pazar günü maçlarına çıkacaklar.

Haftanın maç programı şöyle:

CUMA

Düsseldorf – Hertha Berlin (20.30)

CUMARTESİ

Dortmund – Freiburg (15.30)

Hoffenheim – B. Münih (15.30)

Mainz – Paderborn (15.30)

Augsburg – Gladbach (15.30)

Köln – Schalke (18.30)

PAZAR

Union Berlin – Wolfsburg (13.30)

RB Leipzig – Leverkusen (15.30

W. Bremen – Frankfrut (18.00)