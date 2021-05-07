Altmaier’in pantent gafı!

DÜN akşamki Meclis oturumunda Sol Parti’nin aşılarda telif hakkının kaldırılmasına yönelik önergesi görüşüldü. Oylama, Meclis Sağlık Komisyonu Sol Parti’nin önerisinin reddedilmesi için yapıldı. Başbakan Angela Merkel, dünya çapında bu yönde taleplere kapıyı kapatarak, aşıda patentin kalkmasına karşı olduğunu açıklamıştı. Ancak CDU’lu ekonomi bakanının Sol Parti’nin dolaylı olarak önergesine destek vermesi şaşkınlık yarattı.

TWİTTER’DAN DÜZELME YAYINLADI

Olayı Sol Parti milletvekili Stefan Liebich twitter hesabından “Sadece SPD’li Klaus Mindrup ile Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, sağlık komisyonunun bizim önerimizin reddedilmesine yönelik teklife ‘hayır’ dedi. Yani aşıda patentin kalkmasına onay verdi” diye duyurdu. Ancak olay kısa süre sonra anlaşıldı. Bakan Atlmaier, yanlışlıkla olduğunu belirterek, “Düzeltme: Bu, yanlışlıkla oldu. Bu konuda Meclis grubumun görüşünü paylaşıyorum” diye Twitter hesabından açıklama getirdi.