Altmaier: ‘2022’de eski gücümüze ulaşacağız’

Dünya genelinde yaşanan koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik alanda ciddi daralmalar ve sıkıntılar yaşanırken, Almanya’nın bu krizi yara almadan atlatması umudu arttı. Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, çeşitli alanlarda yaşanan katı kısıtlamalara rağmen Almanya’da bu yıl Gayri Safi Milli Hasıla’nın (GSMH) yüzde 3.5 artmasını beklediklerini açıkladı. Bu artışın 2022 yılında yüzde 3.6 civarında olmasından hareket ettiklerini de belirtti. Bakan Altmaier, dün Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, “Ekonomimiz güçlü, kalıcı ve yeni bir başlangıca hazır. En geç 2022 yılında eski gücümüze yeniden ulaşacağız” dedi. İHRACATTA 9.2 ARTIŞ BEKLENİYOR

Peter Altmaier, inşaat alanında bu yıl ciddi bir gelişme yaşandığına dikkat çekerken, lokanta ve kafelerin ikinci çeyrek içinde hizmet vermeye başlayacaklarından hareket ettiklerini de söyledi. Bu alanlarda yaşanan sıkıntıların yapılan devlet yardımları sayesinde büyük ölçüde aşıldığını da vurguladı. Bakan Altmaier, Almanya’da iş piyasasında özellikle yaz aylarından sonra canlılık beklediklerini belirtirken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin’de ekonomik alanda yaşanan canlılıkla birlikte Almanya’nın ihracatında bu yıl yüzde 9.2 civarında bir artış beklendiğini de açıkladı.