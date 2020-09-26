‘Altınkaya ailesine her türlü desteği verdik’

“AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Alman Gençlik Dairesi tarafından iki çocuğu ellerinden alınan ve sürdürdükleri hukuk mücadelesini kazanarak çocuklarına kavuşan Altınkaya ailesinin en başından bu yana yanında oldu. Evde masadan düştüğü belirtilerek hastaneye götürülen Berna-Sertan Altınkaya çiftinin 1.5 yaşındaki bebekleri Y.C.A. ve 4 yaşındaki ağabeyi K.A’nın ebeveynlerince şiddet uygulandığı gerekçesiyle Remscheid Gençlik Dairesi tarafından ellerinden alınmasının hemen ardından bakanlık harekete geçti. Altınkaya çiftiyle iletişime geçen bakanlık, Düsseldorf Ataşeliği yetkilileri aileye pedagojik destek sağlarken, çocuklarının hangi şart ve durumlarda geri verileceğine dair hukuki bilgilendirmelerde bulundu. Altınkaya çifti, bakanlığın da desteğiyle sürdürdükleri hukuk mücadelesini kazanarak çocuklarına kavuştu.”

Açıklamada, Remscheid Gençlik Dairesi tarafından haksız yere çocukları ellerinden alınan Altınkaya ailesi ve benzer durumdaki aileler için 12 Temmuz’da bir destek gösterisi düzenlendiği anımsatılarak, “Dormagen Belediyesi önünde toplanan kalabalık belediye önüne siyah çelenk bırakarak gençlik dairelerinin haksız tavrını protesto etmişti” bilgisine yer verildi.