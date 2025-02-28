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Altın Lale depremzede çocukları Ramazan’da unutmadı

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#Hollanda Altın Lale Vakfı#Ramazan#AVRUPADAN HABERLER
Altın Lale depremzede çocukları Ramazan’da unutmadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 11:11

Hollanda Altın Lale Vakfı Ramazan ayı yaklaşırken deprem bölgesinde binlerce depremzede çocukları sevindirmeye devam ediyor.

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İki yıldan beri deprem bölgelerinden ayrılmayan Altın Lale Vakfı bugüne kadar 11 ilde birçok depremzede çocuklara yaptığı yardımlarla depremzedelerin büyük sevgisini kazanmıştı. Ramazan dolayısıyla depremzedelere dağıtılmak üzere İstanbul’dan binlerce mont, bot, şal, şapka ve eldiveni gönderen Altın Lale Vakfı, Ramazanın ilk haftasında vakıf görevlileri tarafından Gaziantep, Nurdağı, İslahiye, Adıyaman, Hatay Antakya, Defne, Samandağı, Altınözü’nde binlerce çocuğu Ramazan ayında da mutlu etmeye devam ediyor.

Altın Lale depremzede çocukları Ramazan’da unutmadı

BİNLERCE DEPREMZEDEYE YARDIM ETTİK
Altın Lale Onursal Başkanı Bülent Türker, “Bizler iki yıldan beri deprem bölgelerinden ayrılmadık. Birçok çocuğa ve aileye destek verdik. Vakfımız 25 depremzede çocuğa burs veriyor. Ayrıca hijyen malzemeleri ve gıda desteği de Ramazan boyunca yardımlarımıza devam edeceğiz. Hatay bizim kırmızı çizgimizdir. Hollanda’da bize destek veren Altın Lale Personeli ve görevlilerine teşekkür ederiz. Deprem bölgesinde yardımlarımız devam edecektir. Geçen ay Karsu Vakfı ile 15 çocuğa akülü ve aküsüz engelli arabası dağıtımı yaptık. İnsanların Ramazandaki fitne paralarını Ramazan’da depremzede çocuklara göndermelerini tavsiye ediyorum” dedi.

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Altın Lale depremzede çocukları Ramazan’da unutmadı

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#Hollanda Altın Lale Vakfı#Ramazan#AVRUPADAN HABERLER

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