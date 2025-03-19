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Altın klozeti çalan iki kişi suçlu bulundu

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#İngiltere#Altın Klozet#AVRUPADAN HABERLER
Altın klozeti çalan iki kişi suçlu bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 12:14

İngiltere’de bir mahkeme, Blenheim Sarayı’nda sergilenen 4.8 milyon sterlin değerindeki 18 ayar altın klozeti çalan 2 kişiyi suçlu buldu.

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İngiltere’de 5 yıl önce 2 kişi, Oxford yakınlarındaki Blenheim Sarayı’nda sergilenen 4.8 milyon sterlin değerindeki 18 ayar altın klozeti çalmıştı. Mahkeme, 39 yaşındaki Michael Jones’u hırsızlıktan, 36 yaşındaki Frederick Doe’yi ise çalıntı altını satmaya çalışmaktan suçlu buldu. Öte yandan, soygunun lideri 40 yaşındaki James Sheen, çalınan altının satışını yapmak suçlamalarını kabul etmişti. Dolandırıcılık ve hırsızlık şebekelerini yöneterek 5 milyon sterlinden fazla gelir elde eden Sheen, 2005 yılından bu yana en az 6 kez hapis cezası aldı. Sanık Bora Guccuk ise suç malını nakletmekten suçsuz bulunmuştu.

Altın klozeti çalan iki kişi suçlu bulundu
5 DAKİKA İÇİNDE ÇALINDI
Mahkeme daha önce yaptığı açıklamalarda, 14 Eylül 2019 gecesi altın klozetin 5 dakika içinde çalındığını ve balyozların olay yerinde bırakıldığını duyurmuştu. “Amerika” adı verilen sanat eseri, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın savaş dönemi başbakanı Winston Churchill’in doğum yeri olan 18. yüzyıldan kalma görkemli evde açtığı serginin en ilgi çekici parçalarından biriydi. ABD’de 2016 yılında sergilenen ve en az 100 kişinin sıraya girerek kullandığı altın klozet, daha sonra Blenheim Sarayı’na taşınmış, Churchill’in dünyaya geldiği odanın karşısındaki alana yerleştirilmişti.

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#İngiltere#Altın Klozet#AVRUPADAN HABERLER

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