Altın klozeti çalan iki kişi suçlu bulundu

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İngiltere’de 5 yıl önce 2 kişi, Oxford yakınlarındaki Blenheim Sarayı’nda sergilenen 4.8 milyon sterlin değerindeki 18 ayar altın klozeti çalmıştı. Mahkeme, 39 yaşındaki Michael Jones’u hırsızlıktan, 36 yaşındaki Frederick Doe’yi ise çalıntı altını satmaya çalışmaktan suçlu buldu. Öte yandan, soygunun lideri 40 yaşındaki James Sheen, çalınan altının satışını yapmak suçlamalarını kabul etmişti. Dolandırıcılık ve hırsızlık şebekelerini yöneterek 5 milyon sterlinden fazla gelir elde eden Sheen, 2005 yılından bu yana en az 6 kez hapis cezası aldı. Sanık Bora Guccuk ise suç malını nakletmekten suçsuz bulunmuştu.