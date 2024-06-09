‘Altın Elma’ ödülü ‘LCV’ye

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FRANKFURT ve çevresindeki 10 kentteki sinemalarda, tiyatro, okul, hapishane ve dernek lokallerindeki film gösterimleri ve diğer etkinlikleri içeren FTFF’in kapanış törenine Türkiye’den ve Almanya sinemasından çok sayıda sanatçı katıldı. Festival boyunca 50’nin üzerinde kısa, belgesel ve uzun metrajlı filmler gösterildi, Yeşilçam sanatçılarını ve film müziklerini içeren bir resim sergisi ve bir konser ile ‘Sinema ve Şiddet’ konusunda bir panel de gerçekleştirildi.



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HER ZAMAN DAHA İYİSİ MÜMKÜN

Şebnem Schaffer ve Eray Yasin Işık’ın Türkçe ve Almanca sunumunu üstlendikleri ödül töreni gecesi, FTFF Başkanı Hüseyin Sıtkı’nın selamlama ve teşekkür konuşmasıyla başladı. Destek veren kurumlardan Hessen eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı’nı temsilen Müsteşar Christoph Degen ile Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer de konuşmalarında, önümüzdeki yıl 25’inci yılını kutlayacak olan festivalin kültürlerarası alışverişe katkısına dikkati çektiler. Frankfurt’taki görev süresi boyunca ‘elinden geleni yapmaya çalışarak’ festivale destek verdiğini belirten Başkonsolos Tunçer, “Her zaman daha iyisi mümkündür. Bu yüzden bu seneki festivalin başarılarıyla yetinmeyip gelecek yıl çok daha iyi bir festivalle karşınıza çıkmalı diye düşünüyorum” dedi.



EN ÇOK ÖDÜL ‘LCV’YE

Bu yıl 24’üncüsü gerçekleştirilen festival kapsamında çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmalarda en fazla ödül ‘LCV’ye (Lütfen Cevap Veriniz) verildi. Yönetmenliğini Kaan Arıcı ve İsmet Kurtuluş’un yaptığı 2022 yapımı eser ‘En İyi Film’ olarak ‘Altın Elma’ ödülünü kazanırken, filmin başrollerindeki oyuncular da ‘En İyi Erkek’ ve ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödüllerini aldılar. Türkiye kökenli Alman oyunculara verilen ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’nün sahibi ise Mehmet Kurtuluş oldu.



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‘LCV’ filmiyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Melisa Şenolsun ile ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçilen Cem Yiğit Üzümoğlu.

FESTİVALDE ÖDÜL ALANLAR

* En İyi Kısa Film (Türkiye): Gözlerin / Korhan Topçu

* En İyi Kısa Film (Almanya): Amygdala / Nevin Hahn

* En İyi Belgesel: Rodakis’i Ararken / Kerem Soyyılmaz

* En İyi Müzik: Aniden / Branislav Jovancevic

* En İyi Senaryo: Yüzleşme / Filiz Kuka

* En İyi Görüntü Yönetmeni: Karganın Uykusu / Ziya Kasapoğlu

* En İyi Erkek Oyuncu: Ushan Çakır, Cem Yiğit Üzümoğlu / ‘LCV’ (Lütfen Cevap Veriniz)

* En İyi Kadın Oyuncu: Melisa Şenolsun / ‘LCV’ (Lütfen Cevap Veriniz)

* En İyi Yönetmen: 1 Gün 365 Saat / Eylem Kaftan

* En İyi Film: LCV (Lütfen Cevap Veriniz) / İsmet Kurtuluş ve Kaan Arıcı

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‘Altın Elma’ ödülü, yönetmenliğini İsmet Kurtuluş ve Kaan Arıcı’nın yaptığı ‘LCV’nin oldu.

Yönetmen Kerem Soyyılmaz, ‘Rodakis’i Ararken’ filmiyle ‘En İyi Belgesel’ ödülünü yönetmen Murat Şeker’den aldı.

Şebnem Schaffer ve Eray Yasin Işık, kapanış ve ödül töreninin sunumunu birlikte gerçekleştirdiler.

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