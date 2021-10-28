‘Altın Elma’, ‘Nuh Tepesi’nin!

Haberin Devamı

FRANKFURT Türk Film Festivali’nde pandemi kısıtlamaları nedeniyle ‘2020 Altın Elma Ödülleri’ sahiplerini buldu. Kültürler Arası Transfer Derneği’nin Hessen Başbakanı Volker Bouffier, Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann ile Hessen Bilim ve Sanat Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar himayesinde düzenlediği Frankfurt Türk Film Festivali, film gösterimleriyle devam ediyor. Metropolis Cinestar’da düzenlenen ‘2020 Altın Elma Ödülleri’ törenine ünlü oyuncular Suna Yıldızoğlu, Halil Ergün ile Ece Yüksel ve Helin Kandemir, yönetmen Ömer Faruk Sorak, Andaç Haznedaroğlu da katıldı.

‘SEN BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUN’

Festivalin ‘2020 Vefa Ödülü’ unutulmaz sanatçı Münir Özkul’a ‘2021 Vefa Ödülü’ ise sinemaya büyük katkıları olan ilk kadın yönetmen Bilge Olgaç’a verildi. Münir Özkul’un vefa ödülünü Başkonsolos Erdem Tunçer’den alan kızı Güner Özkul, kimilerinin sık sık kullandığı ‘sen benim kim olduğumu biliyor musun?’ ifadesini anımsatarak, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” dersem. Hepinizin babası kabul ettiği bu insan var ya. Ben hepinizin kardeşiyim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. O ve ekip arkadaşları bu filmlerle kalbimizde sonsuza kadar yaşayacaklar. Hep aramızdalar. Dolasıyla festival komitesine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘O BENİM SEVGİLİMDİ’

Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı’dan Bilge Olgaç’ın vefa ödülünü alan Halil Ergün ise ünlü yönetmenin sinemaya büyük katkıları olduğunu söyledi. Ergün, “Sanatçılar için en önemlisi izler bırakmak, hayata, insana ait izler bırakmak. İnsana, ülkeme merhaba demenin karşılığı, selamın alınmasının karşılığı olarak yaşam boyu onur ödülü bana verilmişti. Bilge Olgaç, insan, yönetmen olarak toplumda aynı zamanda benim hayatımda derin izleri olan, çok boyutlu arkadaşım, sevgilim olan biriydi. Bilge Olgaç, sinemayı sanat yapan ilk kadın yönetmenimizdi. Onun adına konuştuğum için onur duyuyorum” dedi. Halil Ergün duygusal konuşması sırasında ödülü defalarca öptü.

Haberin Devamı

2020 ALTIN ELMA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Festivalin ‘2020 Altın Elma En İyi Film Ödülü’, Nuh Tepesi’ne verilirken ‘Nuh Tepesi’ filminde performansları nedeniyle Ali Atay ile Haluk Bilginer’e ‘En İyi Erkek Oyuncu’ genç yetenekler Ece Yüksel, Helin Kandemir ve Cemre Ebüzziya da (Kız Kardeşler) ‘En İyi Kadın Oyuncu’ Ödülü layık görüldü. Ali Atay, Haluk Bilginer, Cemre Ebüzziya ödül törenine katılamazken Helin Kandemir, “Yolun başında genç bir sanatçı olarak jüri üyelerine çok teşekkür ederim. Böyle kıymetli anlar, emekten bazen hata yapmaktan ama her gün işimi daha çok sevmekten vazgeçmememi hatırlatıyor” dedi. Ece Yüksel bu etkinlikleri çok özlediklerini belirterek, “Festivale çok severek geldim, bir parçası oldum. Üç kız kardeş olarak bu ödülü almak gurur verici. Üç kız kardeş olmaya çabaladık. Takdir edilmesi bizi gururlandırdı” diye konuştu.

Haberin Devamı

İŞTE 2020 ALTIN ELMA ÖDÜLLERİ

En iyi Film: ‘Nuh Tepesi’

En iyi Yönetmen: ‘Kız Kardeşler’ - Emin Alper

En iyi Kadın Oyuncu: Cemre Ebüzziya, Helin Kandemir, Ece Yüksel - ‘Kız Kardeşler’

En iyi Erkek Oyuncu: Haluk Bilginer ve Ali Atay - ‘Nuh Tepesi’

En iyi Görüntü Yönetmeni: ‘Aden’ - Barış Aygen

En iyi Senaryo Kronoloji: Ali Aydın

Birol Ünel Jüri Özel Ödülü: ‘Kraliçe Lear’

12. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması - Türkiye birincisi: ‘Yaylacı’ - Fatih Ertekin

12. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması - Almanya birincisi: ‘Barfuss Durch Glas’ - Timur Küçükince

1. Belgesel Yarışması birincisi: ‘Sevan the Craftsman’ ve ‘Kadın Olmanın Günahı’ filmleri - Ümran Safter