AltÄ±n AyÄ±, Romen filmine verildi

Ä°LK bÃ¶lÃ¼mÃ¼, 1-5 Mart tarihleri arasÄ±nda dijital ortamda gerÃ§ekleÅŸtirilen Berlinaleâ€™de â€˜AltÄ±n AyÄ±â€™ iÃ§in 15 film yarÄ±ÅŸtÄ±. KoronavirÃ¼s nedeniyle katÄ±lÄ±mÄ±n az olduÄŸu Berlinaleâ€™de bu yÄ±l 59 Ã¼lkeden 166 film izleyiciyle buluÅŸtu. Festivalin ikinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼ 9-20 Haziranâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Seyirciler ve sektÃ¶r Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n katÄ±labileceÄŸi festivalin bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde dÃ¼zenlenecek tÃ¶renle Ã¶dÃ¼ller sahiplerine verilecek.

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Ä°ÅŸte Berlinaleâ€™de Ã¶dÃ¼l kazananlar:

â€˜AltÄ±n AyÄ±â€™: Bad Luck Banging or Loony Porn / YÃ¶netmen Radu Jude

â€˜GÃ¼mÃ¼ÅŸ AyÄ± JÃ¼ri BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lÃ¼â€™: â€˜Wheel of Fortune and Fantasy-GÃ¼zen to sÃ¶zoâ€™ / YÃ¶netmen Ryusuke Hamaguchi

â€˜GÃ¼mÃ¼ÅŸ AyÄ± JÃ¼ri Ã–dÃ¼lÃ¼â€™: â€˜Herr Bachmann und seine Klasseâ€™ (Belgesel film) / YÃ¶netmen Maria Speth

â€˜En Ä°yi YÃ¶netmen Ã–dÃ¼lÃ¼â€™: DÃ©neÅŸ Nagy / Termeszetes feny

â€˜En Ä°yi Oyuncuâ€™: Maren Eggert / Ich bin dein Mensch (Ben Senin Ä°nsanÄ±nÄ±m)

â€˜En Ä°yi YardÄ±mcÄ± Oyuncuâ€™: Lilla Kizlinger / Forest â€“ I See You Everywhere

â€˜En Ä°yi Senaryoâ€™: Hong Sangsoo / Inteurodeoksyeon

â€˜En iyi Sanatsal BaÅŸarÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼â€™: YibrÃ¡n Asuad