AltÄ±n AyÄ±, Romen filmine verildi

İLK bölümü, 1-5 Mart tarihleri arasında dijital ortamda gerçekleştirilen Berlinale’de ‘Altın Ayı’ için 15 film yarıştı. Koronavirüs nedeniyle katılımın az olduğu Berlinale’de bu yıl 59 ülkeden 166 film izleyiciyle buluştu. Festivalin ikinci bölümü 9-20 Haziran’da gerçekleştirilecek. Seyirciler ve sektör çalışanlarının katılabileceği festivalin bu bölümünde düzenlenecek törenle ödüller sahiplerine verilecek.

İşte Berlinale’de ödül kazananlar:

‘Altın Ayı’: Bad Luck Banging or Loony Porn / Yönetmen Radu Jude

‘Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülü’: ‘Wheel of Fortune and Fantasy-Güzen to sözo’ / Yönetmen Ryusuke Hamaguchi

‘Gümüş Ayı Jüri Ödülü’: ‘Herr Bachmann und seine Klasse’ (Belgesel film) / Yönetmen Maria Speth

‘En İyi Yönetmen Ödülü’: Déneş Nagy / Termeszetes feny

‘En İyi Oyuncu’: Maren Eggert / Ich bin dein Mensch (Ben Senin İnsanınım)

‘En İyi Yardımcı Oyuncu’: Lilla Kizlinger / Forest – I See You Everywhere

‘En İyi Senaryo’: Hong Sangsoo / Inteurodeoksyeon

‘En iyi Sanatsal Başarı Ödülü’: Yibrán Asuad