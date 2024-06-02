Almanya’yı sel bastı: Bir itfaiye eri yaşamını yitirdi

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ALMANYA’nın Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde hafta sonu boyunca devam eden yağış nedeniyle birçok bölge sular altında kalırken, yardıma koşan itfaiyecilerinden biri yaşamını yitirdi. Münih ve Stuttgart itfaiyelerinden yapılan açıklamalara göre su seviyesinin sistematik olarak yükselmesi nedeniyle başta Bavyera’nın Allgaeu kesimi olmak üzere birçok bölgeyi sel bastı. Bazı bölgelerde suların binaların giriş katına kadar yükselmesi nedeniyle Münih, Bayreuth gibi büyük kentlerin bazı sokaklarının yanı sıra bazı köyler tamamen boşaltıldı. Boşaltılan binalardaki insanlar geçici olarak komşu sokaklarla köylerde okullara veya spor salonlarına yerleştirildi. Dinkelscherben beldesinde de 150’ye yakın hane halkı botlara bindirilerek ancak kurtarılabildi.
GÖNÜLLÜ İTFAİYECİ ÖLDÜ
Bavyera’nın Pfaffenhofen an der Ilm kentinde bir villada mahsur kalan birçok kişiyi kurtarmak için dün gece yarısına doğru aralarında bir gönüllünün de bulunduğu 4 kişiden oluşan itfaiye ekibinin bindiği bot devrildi. 3 kişi yüzerek kurtulurken, 34 yaşındaki bir gönüllü itfaiyecinin cesedi ancak yaklaşık 2 saat süren aramalardan sonra bulundu. Gönüllü itfaiye elemanın ölüm nedeninin henüz belirlenemediği de açıklandı.