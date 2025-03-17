Almanya’yı savaşta kim koruyacak?

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Almanya’daki özel televizyon kanallarından RTL ve ntv adına Forsa tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında Almanların sadece yüzde 17’si ülkeyi silahla savunmaya hazır olduğunu, yüzde 60’ı ise kesinlikle ve muhtemelen hazır olmadığını söyledi. Ülkeyi savunmaya hazır olan kadınların oranı yüzde 8, erkeklerin oranı yüzde 27 olarak belirlendi. Kadınların yüzde 73’ü ellerine silah alıp ülkeyi savunmaya “Muhtemelen hayır” ve “Kesinlikle hayır” derken, bu rakam erkeklerde yüzde 46’yı buldu. CDU/CSU yanlılarının yüzde 24’ü, AfD’lilerin yüzde 23’ü, SPD’lilerin yüzde 15’i, Yeşiller taraftarlarının yüzde 8’i ve Sol Partililerin yüzde 8’i ellerine silah alarak ülkeyi savunmaya hazır olduğunu söyledi.

CDU güdümlü Konrad Adenauer Vakfı adına yapılan bir araştırmaya göre Almanya’da yaşayan Türklerin ise yüzde 45’i, Türkiye kökenlilerin yüzde 55’i Almanya’yı ‘vatanları’ olarak görüyor. Hatta Irak ve Libya gibi ülkelerin saldırması halinde, Türklerin yüzde 45’inin, Türk kökenli Alman vatandaşlarının da yüzde 50’sinin Almanya’yı savunmaya hazır olduğu belirlenmişti.

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ZORUNLU ASKERLİĞE DESTEK

Almanya’da CDU/CSU ile FDP’nin Angela Merkel başbakanlığında oluşturduğu koalisyon hükümeti 2011 yılında zorunlu askerliğe son verdiği halde, son dönemlerde hem kadın hem de erkekler için mecburi askerlik hizmeti tartışmaları yeniden gündeme yerleşti. Almanların yüzde 70’inin yeniden zorunlu askerlik hizmeti uygulanmasından yana olduğu saptandı. Mecburi askerliğe desteğin 16-29 yaş grubunda yüzde 54’ü, 30 yaş üzerindekilerde yüzde 72’yi bulduğu belirlendi.