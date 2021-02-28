Almanya’yı sarsan çocuk cinayetinde gelişme: Zanlının ailesi taşındı

ALMANYA’YI sarsan çocuk cinayetinde polis kan davası olasılığına karşı tedbir aldı. Polisin, taşınma sırasında aileye eşlik ettiği ve götürüldüğü yeri gizli tuttuğu belirtildi. Komşularından edindiğimiz bilgilere göre zanlı Eren, babasının yaklaşık iki yıl önce Türkiye’de intihar etmesinden sonra iki kardeşiyle birlikte annesinin yanında yaşıyordu. Eren’n annesinin çalıştığı ve çocuklarına yalnız baktığı öğrenildi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Yerel basın, cinayetin ardından zanlı Eren’in ailesinin yaşadığı evin çevresinde güvenlik tedbirleri alındığını yazmıştı. Geçen yıl da okulundaki başka bir çocuğu bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden olan Eren, gözaltında tutuluyor. Eren’in 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.