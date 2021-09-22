Almanya’yı sarsan cinayetin zanlısı Querdenken yanlısıymış!

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KATİL zanlısının sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda aşıya ve maske kullanımına karşı görüşler belirttiği kaydedildi. Zanlının ayrıca komşularıyla da sık sık maske ve aşının saçma olduğu yönünde konuşmalar yaptığı öğrenildi. 49 yaşındaki bilgisayar programcısı zanlının koronayı yalan ve aşıyı da insanları yok etmek için geliştirilmiş bir aşı olarak tanımladığı söylendi.

RADİKALLEŞME KONUSUNDA İSTİHBARATTAN UYARI

Aşı karşıtlarının ürettiği komplo teorilerinin insanları nasıl radikalleştirdiği ve toplumu böldüğü bu cinayetle bir kez daha ortaya çıktı. Thüringen eyaleti iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Dairesi komplo teorilerine karşı uyardı. Thüringen Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Stephan Kramer yaşanan saldırının aşırı sağcı komplo fantezilerinin bir sonucu olduğunu kaydetti. Kramer, “Benzin istasyonunda kasiyer olarak çalışan öğrencinin soğukkanlılıkla öldürülmesi korkunç, ancak son haftalarda sürekli artış göz önüne alındığında benim için sürpriz değil” dedi. Kramer bu gruptaki radikalleşme konusunda uyarırken, “Tehlike ciddiye alınmadan önce her zaman ölümlerin olması üzücü” dedi.

SİYASİLERDEN TEPKİ

Gencecik bir insanın aşı karşıtı tarafından yaşamını yitirmesine siyasiler de büyük tepki gösterdi. Birlik Partileri (CD/CSU) Başbakan Adayı Armin Laschet, Querdenken hareketine karşı sert tepki gösterirken, “Toplumdaki bu nefret son bulmalı” dedi. SPD Başbakan adayı Olaf Scholz ise saldırganın en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Scholz, bir insanın, başkalarının yaşamını korumak isterken öldürülmesinin korkunç bir durum olduğunu ifade etti. Scholz, toplumun nefrete karşı kararlılıkla karşı çıkması gerektiğini belirtti. Yeşiller Partisi başbakan adayı Annalena Baerbock da, “Yalnızca geçerli kurallara uymayı, sağduyulu olmayı ve dayanışma göstermeyi isteyen genç bir adamın korkunç cinayeti karşısında şok oldum” dedi. Baerbock, kurbanın ailesine taziyelerini iletirken, “Başına buyruk topluluğun radikalleşmesi konusunda çok endişeliyim” diye konuştu.