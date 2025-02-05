Almanya’yı sarsan cinayet: Anne iki oğlunu öldürüp intihar etti

Haberin Devamı

OLAY, salı akşamı eve dönen baba tarafından fark edildi. Eve giren baba, eşi ve çocuklarını kanlar içinde, hareketsiz halde buldu. Polis, olay yerinde bulunan bıçağın cinayette kullanıldığını söyledi. Villingen-Schwenningen Kriminal Dairesi, trajedinin ardındaki olası nedenleri araştırmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Komşular, ailenin sakin ve sorunsuz bir hayat sürdüğünü ifade ederken, polisin incelemeleri sürüyor. Yetkililer, aile trajedisine neyin sebep olduğuna dair kesin bir bilgi vermezken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.