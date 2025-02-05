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Almanya’yı sarsan cinayet: Anne iki oğlunu öldürüp intihar etti

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#ALMANYA#Anne#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’yı sarsan cinayet: Anne iki oğlunu öldürüp intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 12:00

Almanya’nın Kara Orman (Schwarzwald) bölgesindeki Villingen-Schwenningen kasabasında sabah saatlerinde korkunç bir aile dramı yaşandı. Bir apartman dairesinde üç ceset bulundu. Polisin yaptığı açıklamaya göre, 45 yaşındaki anne, önce 14 ve 16 yaşındaki iki oğlunu bıçaklayarak öldürdü, ardından da intihar etti.

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OLAY, salı akşamı eve dönen baba tarafından fark edildi. Eve giren baba, eşi ve çocuklarını kanlar içinde, hareketsiz halde buldu. Polis, olay yerinde bulunan bıçağın cinayette kullanıldığını söyledi. Villingen-Schwenningen Kriminal Dairesi, trajedinin ardındaki olası nedenleri araştırmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Komşular, ailenin sakin ve sorunsuz bir hayat sürdüğünü ifade ederken, polisin incelemeleri sürüyor. Yetkililer, aile trajedisine neyin sebep olduğuna dair kesin bir bilgi vermezken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Almanya’yı sarsan cinayet: Anne iki oğlunu öldürüp intihar etti


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#ALMANYA#Anne#AVRUPADAN HABERLER

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