Almanya’yı korona korkusu sardı: Ekimde 20 bini bulabilir

TATİLCİLERİN dönmesiyle ülkede vaka sayılarının artması endişelere yol açan en büyük etken. Bir diğer etken ise bulaşma oranının 1.1 seviyesine yükselmesi. Uzmanlar bulaşma oranının bu seviyede seyretmesi durumunda Almanya’da hasta sayının hızla aratacağına işaret ediyor. Şu anda 1.1 olan bulaşma oranının 1.2 seviyesine çıkması durumunda ekim ayı sonu itibarıyla günlük vaka sayılarının 20 bini bulacağına dikkat çekiliyor. Münih’te yaşayan İstatistikçi Katharina Schüller “Bulaşma oranı 1.1 olması endişe verici değil. Bu oranla hastalık seyrederse ekim ayı sonunda günlük vaka sayısı 5 bin civarında olur. Bu da nisan ve mart ayı seviyesine ulaştığı anlamına gelir. Ama 1.2 seviyesine çıkarsa durum oldukça dramatik olur ve ekim ayı sonu itibarıyla günlük tespit edilen vaka sayısı 20 bini bulur” dedi. GÜNLERDİR SONUÇ BİLDİRİLMİYOR

Bavyera’da günlerdir binlerce kişi koronavirüs test sonucunu öğrenememesi de bir başka sorun. Test sonuçlarının bildirilmediğine ilişkin skandalın ortaya çıkmasından sonra Bavyera’daki yetkililer perşembe günü testlerin sonucunu test yapılan kişilere iletileceğini açıklamışlardı. Ancak günler geçmesine rağmen bu konuda bir gelişme olmadı. Test sonuçlarının açıklanmaması üzerine kimlerin virüs taşıyıp taşımadığı bilinmemesi de endişeleri büyütüyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre bilgisayardaki program hatası nedeniyle test sonuçları bildirilemiyor. Yapılan açıklamada 44 bin kişinin test sonucunun bildirilmediği duyurulmuştu.