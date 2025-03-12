Almanya’yı kökten şekillendirecek reform önerisi

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HAZIRLANAN reform paketi, özellikle göç politikası, güvenlik, ekonomi, sosyal hizmetler ve eğitim alanlarında köklü değişiklikler öneriyor. Reformun mimarlarından Vosskuhle, “Vatandaşlar, devleti giderek daha fazla etkisiz ve işlevsiz görüyor” diyerek, bu girişimin gerekliliğine dikkat çekti. Dört uzman, projelerini Almanya Cumhurbaşkanı’na sundu ve aynı zamanda koalisyon görüşmelerini yürüten Merz ile Klingbeil’e de tanıttı ve ardından basının karşısına geçerek bilgi verdi. Reform önerisini sunan uzmanlar, bu değişikliklerin hızlıca uygulanmaması halinde, halkın devlete olan güveninin daha da zedeleneceğini ve aşırı uçların güçleneceğini savunuyor.

İşte reform planının temel noktaları:

BÜROKRASİ

* Devletin vatandaşına ve işletmelere sürekli güvensizlikle yaklaşması yerine, yükümlülükleri azaltarak denetimleri sıkılaştırması öneriliyor.

* Raporlama ve belge sunma zorunlulukları kaldırılacak, ancak hatalı ya da yasa dışı uygulamalar tespit edildiğinde ağır cezalar devreye girecek.

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GÖÇ POLİTİKASI

* Göçmenlerin sınır dışı edilme süreci tamamen federal hükümetin yetkisine devredilecek.

* Kabul edilmeyen göçmenlerin toplanması, gözaltı süreci ve sınır dışı edilmesi tek elden yürütülecek.

SOSYAL HİZMETLER

* Sosyal yardımlar beş farklı bakanlık yerine tek bir federal bakanlık tarafından yürütülecek.

* Yardımların bireysel bazda değil, sabit kategorilere göre belirlenmesi öneriliyor. Çocuklar/gençler, yetişkinler ve haneler.

* Ek destekler sadece belirli durumlarda ve başvuru üzerine değerlendirilecek.





EKONOMİK REFORMLAR

* Şirketler üzerindeki bürokratik yüklerin azaltılması hedefleniyor.

* Devletin işletmelerin uyumluluklarını sürekli kontrol etmesi yerine rastgele denetimlere geçmesi planlanıyor.

* Planlama ve ruhsat süreçlerinde değişiklikler: Proje sürecinde devlet kurallarında bir değişiklik olursa, eski kurallar geçerli olacak.

EĞİTİMDE DEVRİM

* Eğitim sisteminde yetki karmaşasını gidermek için merkezi standartlar oluşturulacak.

* Öğretmenler, gereksiz bürokratik işlerden arındırılacak ve eğitim dışı görevler için ayrı personel atanacak.

* Öğrenci ve velilerin öğretmenler üzerindeki baskısını azaltmak için öğretmenlere daha fazla yetki tanınacak.

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GÜVENLİK

* Alman Ordusu’nun (Bundeswehr) görev alanı genişletilecek, afet durumlarında ülke içinde kullanılmasına izin veren bir “savunma anayasası” oluşturulacak.

* Siber güvenlik tamamen federal hükümete bağlanacak.

* Avrupa’da silah sistemlerinin onay sürecinin hızlandırılması sağlanacak.

FEDERAL SİSTEM

* Federal ve eyalet yetkileri yeniden belirlenecek, böylece yetki çakışmaları önlenecek.

* Araç tescili gibi belirli alanların tamamen federal hükümete devredilmesi öneriliyor.

* Federal hükümetin yetkisinde olmayan konularda, eyaletlerin doğrudan kendi yasalarını çıkarmasına izin verilecek.