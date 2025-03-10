Almanya’yı kar bekliyor

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Alman meteoroloji uzmanlarına göre bugünden itibaren Atlas Okyanusu’nun kuzeyindeki Grönland ile Kuzey Kutup bölgesinden Batı Avrupa’ya gelecek soğuk havaların Almanya’yı da etkileyeceğine dikkat çektiler. Güneşin yerini kapalı havanın alacağı ve hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde büyük ölçüde düşüş göstereceği belirtilidi. Soğuk dalganın cuma ve cumartesi günü tepe yapması ve hava sıcaklığının 5 ila 8 derece arasında olması bekleniyor. Aynı zamanda 600 metreden yüksek yerlere kar düşmesi de.