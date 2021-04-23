Ela Aydın Almanya'ya bronz madalya kazandırdı

Ela, bu derecesiyle şampiyonada Almanya'ya ilk ve tek madalya kazandıran sporcu oldu.

Ela, İsviçreli rakibini Andrea Schnell'i 12 - 0 mağlup ettikten sonra çeyrek finalde Bulgar rakibini Nikoleta Kostova 14 - 3 gibi skorlarla yendi. Yarı finalde Rumen rakibi Liana Müsteata'ya 2 - 9 yenilen Ela kilosunda Avrupa üçüncüsü oldu. Ela’nın antrenörlüğünü ise babasi Demirhan Aydın üstleniyor. Pandemi dolayısıyla turnuvaya zor koşullar altında hazırlandıklarını söyleyen Demirhan Aydın, "Kızımın elde ettiği başarıdan dolayı çok sevinçli ve gururluyum" derken hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu söyledi.

Ela Aydın ise Facebook sayfasında şu paylaşımda bulundu: "Sofya’da Almanya adına 5. Avrupa madalyamı kazanmaktan mutluyum. Koronaya yakalandıktan sonra antrenmanlar aksadı. Antrenmanlar kolay geçmedi ancak uğraşımıza değdi. Tüm takıma teşekkür ediyorum"