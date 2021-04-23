MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriEla Aydın Almanya'ya bronz madalya kazandırdı
GeriAvrupa Ela Aydın Almanya'ya bronz madalya kazandırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Murat Tosun / Berlin
Haber Giriş: 23.04.2021 - 16:54 | Son Güncelleme:

Ela Aydın Almanya'ya bronz madalya kazandırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ela Aydın Almanya'ya bronz madalya kazandırdı

Almanya’nın Münih kentinde yaşayan Ela Aydın, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Taekwondo Şampiyonasında Alman milli takımı adına yarıştı. 49 kiloda mücadele eden Ela Aydın, şampiyonada Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Ela, bu derecesiyle şampiyonada Almanya'ya ilk ve tek madalya kazandıran sporcu oldu.
Ela, İsviçreli rakibini Andrea Schnell'i 12 - 0 mağlup ettikten sonra çeyrek finalde Bulgar rakibini Nikoleta Kostova 14 - 3 gibi skorlarla yendi. Yarı finalde Rumen rakibi Liana Müsteata'ya 2 - 9 yenilen Ela kilosunda Avrupa üçüncüsü oldu.

Ela Aydın Almanyaya bronz madalya kazandırdı
Ela’nın antrenörlüğünü ise babasi Demirhan Aydın üstleniyor. Pandemi dolayısıyla turnuvaya zor koşullar altında hazırlandıklarını söyleyen Demirhan Aydın, "Kızımın elde ettiği başarıdan dolayı çok sevinçli ve gururluyum" derken hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu söyledi.

Ela Aydın ise Facebook sayfasında şu paylaşımda bulundu: "Sofya’da Almanya adına 5. Avrupa madalyamı kazanmaktan mutluyum. Koronaya yakalandıktan sonra antrenmanlar aksadı. Antrenmanlar kolay geçmedi ancak uğraşımıza değdi. Tüm takıma teşekkür ediyorum"

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi