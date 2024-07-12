Almanya’ya yerleştirilecek ABD füzeleri, Rusya’yı çileden çıkardı!

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NATO zirvesinde soğuk savaştan sonra ilk kez Almanya’ya ABD silah sistemlerinin Almanya’ya konuşlandırılacağının açıklanması Almanya’da ve Rusya’da geniş yankı uyandırdı. Alınan karara göre 2026 yılından itibaren, 2 bin kilometreden fazla menzile sahip ‘Tomahawk’ tipi seyir füzeleri, SM-6 tipi hava savunma füzeleri ve yeni geliştirilen hipersonik silahlar, Avrupa’daki NATO müttefiklerinin daha iyi korunmasını sağlayacak. Moskova ise Berlin’e yaklaşık 1.600 kilometre uzaklıkta. Rusya yerleştirilecek füzeleri tehdit olarak algılayacağını belirtti ve karşılık vereceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’ya ABD silahlarının konuşlandırılması planına askeri olarak yanıt vereceğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Tass haber ajansına yaptığı açıklamada, “Bu, NATO ve ABD’nin Rusya’ya karşı tırmanma politikalarının bir halkasıdır. Sınır veya duygu göstermeden, öncelikle askeri bir yanıt geliştireceğiz” dedi ancak ayrıntı vermedi.

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NATO zirvesinden gelen silahlanma haberleri Almanya’da da eleştirilere neden oldu. Koalisyon ortağı Yeşiller Partisi’nin güvenlik politikaları sözcüsü Sara Nanni, Başbakan Olaf Scholz’dan planlanan konuşlandırmanın arka planı ve finansal boyutları hakkında açıklama yapmasını istedi. Nanni, Scholz’un bu konuda henüz net bir açıklama yapmamış olmasının “rahatsız edici” olduğunu belirtti. Nanni, belirsizliğin korkuları artırabileceğine dikkat çekerek, “Başbakan hızla bu konuda açıklama yapmalı” dedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise ABD ile Almanya arasında varılan ve Almanya’ya seyir füzeleri konuşlandırılmasını öngören anlaşmayı savundu. NATO zirvesinde konuşan Scholz, bunun “Çok iyi bir karar” olduğunu belirterek, Almanya’nın “Caydırıcılıkla kendi korumasına sahip olması gerektiğini” söyledi. Scholz, Rusya’dan gelen tehditleri füze sistemleri için gerekçe gösterdi ve “Rusya’da Avrupa topraklarını tehdit eden inanılmaz bir silahlanma olduğunu biliyoruz” dedi.

RHEINMETALL CEO’SUNA SUİKAST PLANI

Öte yandan Bild gazetesi CNN’e dayandırarak duyurduğu haberinde Rusya’nın Alman silah üreticisi Rheinmetall CEO’su Armin Papperger’e suikast planladığını belirtti. Haberin duyulması sonrası Almanya’da siyasiler ve güvenlik uzmanları alarma geçti. Alman Federal Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı Marcus Faber (FDP), Bild’e yaptığı açıklamada, “Rusya’nın savaşını ve terörünü Avrupa’ya taşıdığını bir kez daha gösteriyor. Putin rejimi artık Alman vatandaşlarının da canına kast ediyor” dedi. Faber şüphelerin doğrulanması halinde, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi ve gerekirse uluslararası tutuklama emirlerinin çıkarılması gerektiğini söyledi.