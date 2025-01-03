‘Almanya’ya saygısızlık kabul edilemez’

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ELON Musk’ın Almanya Cumhurbaşkanına yönelik sert ifadelerini kınayan Bakan Roth, “Cumhurbaşkanı ülkemizi temsil ediyor. Ona hakaret eden, Almanya’ya hakaret etmiş olur” diye konuştu. Bakan, Table.Briefings adlı yayına verdiği demeçte, “Belki birisi bunu Sayın Musk’a hatırlatmalı: Burada bir yandan para kazanmak isteyip diğer yandan bu ülkeye ve onun temsilcilerine saygı göstermemek kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Claudia Roth, olayın ardından medya düzenlemelerinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

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‘SON DERECE TEHLİKELİ’Roth, “Demokratik bir kamuoyu işleyişini güvence altına alacak güçlü Avrupa medya yasalarına ihtiyacımız var. Özellikle, sözde platformların yalnızca yabancı görüşlere açık birer alan olmadığını, aynı zamanda yoğun bir şekilde kendi fikirlerini yaydığını unutmamalıyız” dedi. Roth, büyük ekonomik güç ile medya gücünün birleşmesinin demokrasiler için tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek, “Gazetecilik, ekonomik ve iletişim gücünün birleşiminden farklıdır. Bu birleşimin, demokrasiyi baltalamak ve zayıflatmak amacıyla kullanılması, demokratik toplum yapıları için son derece tehlikelidir” ifadelerini kullandı.

‘ANTİDEMOKRATİK ZALİM’

Roth’un açıklamaları, özellikle küresel teknoloji şirketlerinin medya üzerindeki etkisinin artırdığı endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı. Elon Musk, yeni yılın ilk saatlerinde sosyal medya platformu X’te bir paylaşım yaparak, Steinmeier’i “Antidemokratik bir zalim” olarak nitelendirmişti.