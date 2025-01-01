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Almanya’ya saldırmaya devam ediyor

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#Almanya#Elon Musk#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’ya saldırmaya devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 12:01

Almanya’da erken genel seçimlere kısa bir süre kala aşırı sağcı parti AfD’ye açıkça destek vererek Alman iç siyasetine açıkça müdahale eden ABD’li milyarder Elon Musk, Başbakan Olaf Scholz’tan sonra şimdi de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’e hakaret etti.

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MUSK, sahibi olduğu ‘X’ platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda “Steinmeier, antidemokratik bir zalimdir! Utanç verici!” ifadelerini kullandı. 20 Ocak’ta ABD Başkanı olarak göreve başlayacak Donald Trump’ın danışmanı olarak görev alacak olan Musk’ın bu paylaşımı 2024’ün son günü geldi. Almanya Cumhurbaşkanlığı, bu sert ifadeler üzerine yaptığı açıklamada, Musk’ın söz konusu yorumlarının farkında olduklarını belirtti ancak bir değerlendirme yapmaktan kaçındı. Cumhurbaşkanı Steinmeier, Federal Meclis feshinde önce yaptığı bir açıklamada, dışarıdan müdahalelere karşı net bir duruş sergilediğini ifade etmiş ve sosyal medya platformu X’i, ‘açıkça ve alenen dış etkilerle müdahale alanı yaratmakla’ eleştirmişti.

Almanya’ya saldırmaya devam ediyor
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier

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AÇIK DESTEK VERMİŞTİ
Musk, geçtiğimiz günlerde de Almanya Başbakanı Scholz’u hedef alarak, X üzerinden Almanca “Olaf aptal” ifadesini kullanmıştı. Ayrıca Başbakan Scholz’un adını alay konusu yaptığı başka bir paylaşımda, yaklaşan seçimlerde kaybedeceğini iddia etmişti. Tesla CEO’su, geçen hafta sonu Welt am Sonntag gazetesine konuk yazar olarak bir makale kalem almış ve 23 Şubat’taki seçimler öncesinde aşırı sağcı AfD’ye açık destek vermişti. Öte yandan Musk’ın, destek verdiği İslam karşıtı aşırı sağcı AfD lideri Alice Weidel ile X platformunda bir canlı yayın gerçekleştireceği de iddia edildi. Bu fikrin, Tesla CEO’su Elon Musk’tan geldiği kaydedildi. Musk, tartışmaya yorum yapan AfD’ye bağlı bir influencer’a, “Alice ve ben bir X-Spaces sohbeti yapana kadar bekleyin. O zaman akıllarını kaybedecekler” diye yazdı. Musk’ın X ile ilgili yorumunu paylaşan Weidel, günler önce bir ‘Sevgili Elon’ videosunda AfD’ye verdiği destek için Musk’a teşekkür etmişti.

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#Almanya#Elon Musk#AVRUPADAN HABERLER

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