Almanya’ya Sahra Çölü’nden toz taşınımı bekleniyor

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ALMAN meteoroloji uzmanları, önümüzdeki hafta ortasından itibaren Sahra Çölü’nden Almanya’ya toz taşınımı beklendiğini açıkladı. İlkbaharın güneşiyle birlikte sıcaklıkların da artacağı belirtilirken, normalde bu dönemde hava sıcaklığının 8-9 derece civarında olduğu, ancak önümüzdeki çarşamba gününden itibaren ülke genelinde sıcaklıkların 20 dereceye kadar çıkabileceği ifade edildi. Sıcak hava dalgası beklenmediğini, ancak sıcaklığın gündüzleri en az 15-17 derece arasında olacağını belirten meteoroloji uzmanı Dr. Karsten Brandt, gecelerin soğuk geçeceğine de dikkat çekti. Ülke genelinde yaşanacak sıcak havanın Almanya’ya Batı Avrupa üzerinden Kuzey Afrika’dan Sahra Çölü tozu taşınımına kesin gözüyle bakıldığı da belirtildi. Ancak Almanya’nın bundan hangi ölçüde etkileneceğinin henüz tahmin edilemediği açıklandı.