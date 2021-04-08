Almanya’ya Rus Sputnik V aşısı

BAVYERA hükümetinin eyaletteki Illertissen kentinde kurulu R-Pharm isimli ilaç şirketi ile hem üretim hem de tedarik için sözleşme yaptığı ifade edildi. Kabine toplantısından sonra açıklama yapan Bavyera Başbakanı Markus Söder (CSU) Sputnik aşısına güvendiklerini belirterek, aşı kapasitesini artırmak üzere AB İlaç Ajansı EMA’nın onay vermesi durumunda ilk etapta 2.5 milyon doz aşı alacaklarını duyurdu.



‘AŞI SON DERECE ETKİLİ’

İlaç Ajansı EMA tarafından incelemesi devam eden Rus aşısının Almanya’da üretimi için R-Pharm şirketi ile niyet anlaşması yaptıklarını söyleyen Bavyera Sağlık Bakanı Klaus Holetschek de (CSU), aşının son derece etkili olduğunu dile getirdi. Bavyera Eyaleti’nin tek başına hareket etmesi nedeniyle Sol Parti’den eleştiri gelirken, FDP partisinden “Aşı kampanyasının hızlanmasına yardımcı olacak önemli bir adım” denilerek destek geldi. Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil ise kendilerinin AB ile birlikte hareket edilmesinden yana olduğunu söyledi.