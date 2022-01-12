Almanya’ya rekor sayıda iltica başvurusu

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ALMANYA Federal Göç ve Mülteci Dairesi’nin (BAMF)’ın yeni verilerine göre, Almanya’da 2017 yılından beri en yüksek iltica başvurusu geçen sene kaydedildi. 2021 yılında Almanya’ya 190 bin 800 iltica başvurusu yapıldı. Bu kişilerin 148 bini Almanya’da ilticaya ilk kez başvurdu. Bu sayı 2018 yılından beri kaydedilen en yüksek rakama tekabül ediyor. Söz konusu sayının yüzde 17.5’ini bir yaşın altındaki Almanya’da doğmuş olan çocukların başvuruları oluşturuyor.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Almanya’da iltica başvurusu yapan en geniş grup 70 bin ile Suriyeliler. Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından geçen sene Almanya’da iltica başvurusu yapan Afganların sayısı da artışa geçti. 2021 yılında 31 binden fazla Afgan, Almanya’ya iltica başvurusu yaptı. 2020 yılında Almanya’da toplam 122 bin iltica başvurusu kaydedilmişti. İçişleri Bakanlığı, 2020 ve 2021 verilerinin karşılaştırılmasının, korona pandemisi nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları nedeniyle çok doğru olmayacağını da belirtti.