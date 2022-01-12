Almanya’ya rekor sayıda iltica başvurusu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbullular dikkat Canlı yayında önemli uyarı: Acil işiniz yoksa çıkmayın... Kar alarmıİstanbullular dikkat! Canlı yayında önemli uyarı: Acil işiniz yoksa çıkmayın... Kar alarmı#Meteoroloji
Sistem nasıl işleyecek Yastık altı için Ankarada kritik görüşmeSistem nasıl işleyecek? 'Yastık altı' için Ankara'da kritik görüşme#Kur Korumalı TL Mevduatı
Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı 30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşınGittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı! '30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın'#Cilt Kanseri
Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çin sır gibi saklıyordu... Görüntüler dünyayı şoke ettiÇin sır gibi saklıyordu... Görüntüler dünyayı şoke etti!#Çin
Formula 2de artık bir Türk var Dünyada bunu başaran ilk ve tek pilot...Formula 2'de artık bir Türk var! Dünyada bunu başaran ilk ve tek pilot...#Cem Bölükbaşı
Putin bunu hiç hesaba katmamıştı İşgal planı suya düştü...Putin bunu hiç hesaba katmamıştı! İşgal planı suya düştü...#Putin
Antalyada hayat kurtaran manevraAntalya'da hayat kurtaran manevra#Antalya
Dünyada ikinci, Avrupa ve Türkiyede birinci... Işık göründü 2022 sonunda hizmete girecekDünyada ikinci, Avrupa ve Türkiye'de birinci... Işık göründü! 2022 sonunda hizmete girecek#Zigana Tüneli
Ameliyatta ortaya çıkan gerçek doktorları bile şaşırttı Literatüre girecekAmeliyatta ortaya çıkan gerçek doktorları bile şaşırttı! Literatüre girecek#Samsun
Spermlerim çalındı demişti... DNA sonuçları belli oldu'Spermlerim çalındı' demişti... DNA sonuçları belli oldu#Sevtap Şensarı
Organ nakli cerrahı herkesin kanını dondurduOrgan nakli cerrahı herkesin kanını dondurdu#İngiltere
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...#Nesli Tükenen Bitkiler
Covid ve grip bir arada Fluronadan korkmalı mıyızCovid ve grip bir arada! Flurona'dan korkmalı mıyız?#Flurona
‘Dizilerde öpüşseydi karım olamazdı’ sözleri olay olmuştu... Buseden Alişana destek geldi‘Dizilerde öpüşseydi karım olamazdı’ sözleri olay olmuştu... Buse'den Alişan'a destek geldi!#Buse Varol
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’ya rekor sayıda iltica başvurusu

#Almanya’Ya Rekor Sayıda İltica Başvurusu#Almanya Federal Göç Ve Mülteci Dairesi#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’ya rekor sayıda iltica başvurusu

Almanya’da 2017 yılından beri en yüksek iltica başvurusu geçen sene kaydedildi. En çok iltica başvurusu Suriyeliler tarafından yapıldı.

Haberin Devamı

ALMANYA Federal Göç ve Mülteci Dairesi’nin (BAMF)’ın yeni verilerine göre, Almanya’da 2017 yılından beri en yüksek iltica başvurusu geçen sene kaydedildi. 2021 yılında Almanya’ya 190 bin 800 iltica başvurusu yapıldı. Bu kişilerin 148 bini Almanya’da ilticaya ilk kez başvurdu. Bu sayı 2018 yılından beri kaydedilen en yüksek rakama tekabül ediyor. Söz konusu sayının yüzde 17.5’ini bir yaşın altındaki Almanya’da doğmuş olan çocukların başvuruları oluşturuyor.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Almanya’da iltica başvurusu yapan en geniş grup 70 bin ile Suriyeliler. Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından geçen sene Almanya’da iltica başvurusu yapan Afganların sayısı da artışa geçti. 2021 yılında 31 binden fazla Afgan, Almanya’ya iltica başvurusu yaptı. 2020 yılında Almanya’da toplam 122 bin iltica başvurusu kaydedilmişti. İçişleri Bakanlığı, 2020 ve 2021 verilerinin karşılaştırılmasının, korona pandemisi nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları nedeniyle çok doğru olmayacağını da belirtti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya’Ya Rekor Sayıda İltica Başvurusu#Almanya Federal Göç Ve Mülteci Dairesi#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler
Yoğun bakımlarda aşısız alarmı

Yoğun bakımlarda 'aşısız' alarmı

#Omikron

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler
Yoğun bakımlarda aşısız alarmı

Yoğun bakımlarda 'aşısız' alarmı

#Omikron