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Avrupa
AA
Haber Giriş: 19.05.2020 - 12:11,Son Güncelleme:

Almanya’ya niyet, Edirne’ye kısmet

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Almanya’ya niyet, Edirne’ye kısmet
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Almanya’daki konserleri Kovid-19 salgını nedeniyle iptal olan Edirneli müzisyen, toplandıkları bahçede arkadaşlarına konser verdi.

MÜZİK çalışmalarını Almanya’da sürdüren Oğuzhan Kayalı (27), ailesini ziyaret için gittiği Edirne’den salgın tedbirleri kapsamında Almanya’ya dönemedi. Almanya’da konser programları olan Kayalı bu nedenle sahne alamadı ama ara ara arkadaşlarıyla toplanarak klasik gitarıyla mini konserler veriyor. Karaağaç Mahallesi’ndeki gelinciklerle süslü bir bahçede toplanan Oğuzhan Kayalı ve arkadaşlarının dinletisi sırasında bahçede olan diğer kişiler de gruba katıldı. Saman balyalarının üzerine oturan dinleyiciler, Kayalı’nın mini konserini dinledi.

Almanya’ya niyet, Edirne’ye kısmet
Kayalı, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimine ve müzik çalışmalarına Almanya’da devam ettiğini söyledi. Almanya’da mart ayında konser programlarının salgın nedeniyle iptal olduğunu belirten Kayalı, “Malum herkes evlerde, Trakya’nın bereketli toprakları rengarenk ve kendisine çekiyor. Arkadaşlarımızla böyle bir konser tertip ettik, güzel de oldu” diye konuştu.

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