×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’ya milyarlık ceza uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Karbondioksit Emisyonları#İklim Değişikliği
Almanya’ya milyarlık ceza uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 10:55

Karbondioksit emisyonunu azaltmadığı takdirde Almanya’nın 2030 yılına kadar en az 100 milyar euro ceza ödeyeceği uyarısında bulunuldu.

Haberin Devamı

Almanya’nın ulaşımda, binalarda ve sanayide üzerinde uzlaşmaya varılan karbondioksit salınımın azaltılması hedefinden hala epeyce uzak olması nedeniyle 2030 yılına kadar milyarlarca euro ceza ödemek zorunda kalacağı uyarısında bulunuldu. Enerji Etkili Bina Kaplaması Federal Birliği (BuVEG), Almanya, Danimarka ve Lüksemburg gibi ülkelerin karbondioksit emisyonunun 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltılması hedefine ulaşmaktan hala çok uzak uzak olduğuna dikkat çekti. Tarımda, atıkların imhasında, küçük sanayide, trafikte ve bina kaplaması alanlarında bu ülkelerin saptanan İklim Koruması hedeflerine ulaşılması için gereken duyarlılığı göstermedikleri belirtilirken, böyle devam etmesi halinde Almanya’nın 2030 yılına kadar 100 milyar euronun üzerinde ceza ödemek zorunda kalacağı uyarısında bulunuldu.

Haberin Devamı

Yeşiller Eş Başkan Yardımcısı Sven Giegold, “Şayet iklim koruması hedeflerine ulaşamazsak, Brüksel’e ödemek zorunda kalacağımız borç miktarı daha sonraki yıllarda çok daha fazla artacaktır” diyerek CDU/CSU ile SPD’den oluşan koalisyon hükümetine zaman kaybetmeden gereken adımları atma çağrısında bulundu.

Gözden Kaçmasınİsrail ateşkesi hiçe saydı: Gazzede hava saldırısıİsrail ateşkesi hiçe saydı: Gazze'de hava saldırısıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Karbondioksit Emisyonları#İklim Değişikliği

BAKMADAN GEÇME!