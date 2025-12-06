Almanya’ya milyarlık ceza uyarısı

Haberin Devamı

Almanya’nın ulaşımda, binalarda ve sanayide üzerinde uzlaşmaya varılan karbondioksit salınımın azaltılması hedefinden hala epeyce uzak olması nedeniyle 2030 yılına kadar milyarlarca euro ceza ödemek zorunda kalacağı uyarısında bulunuldu. Enerji Etkili Bina Kaplaması Federal Birliği (BuVEG), Almanya, Danimarka ve Lüksemburg gibi ülkelerin karbondioksit emisyonunun 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltılması hedefine ulaşmaktan hala çok uzak uzak olduğuna dikkat çekti. Tarımda, atıkların imhasında, küçük sanayide, trafikte ve bina kaplaması alanlarında bu ülkelerin saptanan İklim Koruması hedeflerine ulaşılması için gereken duyarlılığı göstermedikleri belirtilirken, böyle devam etmesi halinde Almanya’nın 2030 yılına kadar 100 milyar euronun üzerinde ceza ödemek zorunda kalacağı uyarısında bulunuldu.

Yeşiller Eş Başkan Yardımcısı Sven Giegold, “Şayet iklim koruması hedeflerine ulaşamazsak, Brüksel’e ödemek zorunda kalacağımız borç miktarı daha sonraki yıllarda çok daha fazla artacaktır” diyerek CDU/CSU ile SPD’den oluşan koalisyon hükümetine zaman kaybetmeden gereken adımları atma çağrısında bulundu.