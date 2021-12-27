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HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’ya kadın cumhurbaşkanı önerisi

#Almanya#CDU’Lu Federal Meclis Milletvekili Serap Güler#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’ya kadın cumhurbaşkanı önerisi

Almanya’da 13 Şubat 2022 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde Hıristiyan Demokrat/Hristiyan Sosyal Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) bir kadın aday göstermesi yeniden gündeme getirildi. Türkiye kökenli CDU’lu Federal Meclis milletvekili Serap Güler, Almanya başbakanının da başbakan yardımcısının da erkek olduğuna dikkat çekerken, “Böyle bir ortama kadın bir cumhurbaşkanı çok yakışır” dedi.

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CDU Genel Başkanlığı yarışını kaybeden Helge Braun’un partinin Genel Sekreteri olarak görev vermeyi planladığı Serap Güler, haftalık Der Spiegel dergisine verdiği demecinde, “Birlik Partileri, Cumhurbaşkanı seçiminde kendi adayını göstermelidir. Bu aday da kadın olmalıdır. Ancak sırf laf olsun diye göstermelik bir kadın aday gösterilmemeli. Gösterilecek kadın aday partilerüstü kabul gören biri olmalıdır” dedi. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst de, kısa bir süre önce, CDU/CSU’nun toplumun farklı kesimleri tarafından kabul gören bir kadın cumhurbaşkanı adayı göstermesini önermişti. Wüst, Almanya’nın ilk başbakanının, ilk kadın Federal Savunma Bakanı’nın ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun ilk kadın başkanının CDU’lu olduğunu hatırlatırken, “Almanya’nın ilk kadın cumhurbaşkanı olacak adayı da Birlik Partileri önermeli” demişti.

BİR DÖNEM DAHA
Almanya’da Cumhurbaşkanı seçimleri her 5 yılda bir yapılır. 2017 yılından beri cumhurbaşkanı olan Frank-Walter Steinmeier’in yeniden aday gösterilmesine Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) yanı sıra Hür Demokrat Parti (FDP) de tam destek veriyor. Koalisyon hükümeti ortağı Yeşiller’in de destek vermesi halinde ikinci bir dönem için aday olmaya hazır olduğunu açıklayan Steinmeier’in koltuğunu korumasına kesin gözüyle bakılmaktadır. Almanya’da Cumhurbaşkanını Federal Meclis milletvekilleri ile eyaletlerin nüfus oranına gönderecekleri aynı sayıdaki delegeler tarafından seçilir. Federal Meclis’te şu anda 736 milletvekili bulunduğu için eyaletler tarafından da 736 delege katılacak 13 Şubat 2022’de yapılacak cumhurbaşkanı seçimine. Federal Meclis’te koalisyon hükümetini oluşturan SPD’nin 209, Yeşiller’in 118 ve FDP’nin 92 olmak üzere toplam 416 milletvekili bulunuyor. Eyaletlerin göndereceği delegelerden çoğunu da aynı partililer oluşturacaktır. Henüz tutumlarını belirlemeyen Yeşiller’in de destek vermesi halinde, 65 yaşındaki Frank-Walter Steinmeier’in bir dönem daha görevde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

 

 

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