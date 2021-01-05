Almanya’ya girişte test zorunluluğu süresi uzatılacak

HAVAYOLU şirketleri ve havaalanları yönetimleriyle birlikte kararlaştırılacak yeni uygulamalarla sınırları korumakla görevli federal polis teşkilatının iş yükünü de hafifletmek isteniyor. Federal Sağlık Bakanlığı, test zorunluluğunu Schengen’e üye ülkeler dışında gelecek tüm yolcuları kapsayacak şekilde düzenleyecek. Federal hükümet, mutasyona uğrayan virüs taşıyan vakaların İngiltere’de ortaya çıkmasından sonra bu ülkeyle birlikte Güney Afrika ile tüm uçuşları Noel öncesi iptal etmiş, bu iki ülkeden gelecek yolculara giriş izinin durdurmuştu. Hatta Alman vatandaşlarının da gelmesi engellenmişti. 1 Ocak tarihinden itibaren ise test sonucu negatif olan Alman vatandaşlarının Almanya’ya girişine izin çıkmıştı.