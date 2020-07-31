Per Joan Hansen: "Sörloth, Bundesliga'ya giderse şaşırmam"

Norveç Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Per Joan Hansen, Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth için önemli açıklamalarda bulundu.

Sörloth'un Avrupa'nın 2 büyük liginden birine transfer olabileceğini söyleyen Hansen, "Harika bir sezon geçirdi. Trabzonspor ile şampiyonluk yarışına girdi, bu müthiş bir şey. Büyük takımlar ile adının anılması benim için sürpriz değil. Serie A ya da Bundesliga'ya transfer olması beni şaşırtmaz, onun için de güzel bir adım olur. Türkiye'deki başarılı dönemde önemli bir özgüven kazandı." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 49 resmi maça çıkan 24 yaşındaki santrfor, 33 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi. SÖRLOTH: "HİÇBİR YERE GİTMİYORUM"

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth, Alanyaspor karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.

Final maçında takımın özellikle savunma performansına dikkat çeken Sörloth, "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Aradan sonra geri dönmek zor oldu bizim için ama takım olarak çok iyi performans sergiledik. Bugün iyi bir karakter örneği gösterdik. Savunmada bugün iyiydik. Tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Bordo mavili kulüpteki geleceği hakkında konuşan Norveçli golcü, "Her röportajımda aynı şeyi söylüyorum. 1 yıl daha kontratım var Trabzonspor ile, bir yere gitmiyorum. Söylemek istediğim tek şey bu" diyerek sözlerini noktaladı.