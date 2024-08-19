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Almanya’ya dönüyordu! Otomobili bir anda yanmaya başladı

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#Almanya#Yangın#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’ya dönüyordu Otomobili bir anda yanmaya başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 09:50

Samsun’un İlkadım ilçesinde Almanya’ya dönmek için yola çıkan gurbetçi Turan D.’nin otomobili bir anda alev aldı. Turan D. bagajdaki eşyalarını son anda kurtarabildi.

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OLAY, Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Kıran Mahallesi Ankara Bulvarı çevreyolunda meydana geldi. Almanya’da yaşayan emekli gurbetçi Turan D., Türkiye’deki yakınlarını ziyaret ettikten sonra dönüş için yola çıktı. Turan D., yönetimindeki MVV812 plakalı otomobille seyir halindeyken egzoz kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Otomobili emniyet şeridinde park eden Turan D., eşi ve 2 kedisiyle birlikte aracı terk ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Turan D., bagajda bulunan eşyalarını da çıkarmayı başardıktan sonra çıkan yangında otomobil alev topuna döndü. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobil, çekiciye yüklenip gümrüğe götürülürken, olayla ilgili incelme başlatıldı.

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Almanya’ya dönüyordu Otomobili bir anda yanmaya başladı

Almanya’ya dönüyordu Otomobili bir anda yanmaya başladı

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#Almanya#Yangın#AVRUPADAN HABERLER

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