Almanya’ya dönmek için test yaptıracaklardı...

Alınan bilgiye göre, Kayıkçılar köyü mevkisinde Erol A. idaresindeki 67 ZC 409 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metrelik şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sürücü Erol A. ile eşi Hayriye A., Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayriye A., yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, eşinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çiftin hafta sonu Almanya’ya dönme hazırlığı yaptıkları, bu nedenle koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırmak için Zonguldak’a gittikleri ve kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.