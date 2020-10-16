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Avrupa
AA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 10:24 | Son Güncelleme:

Almanya’ya dönmek için test yaptıracaklardı...

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Almanya’ya dönmek için test yaptıracaklardı...
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayıkçılar köyü mevkisinde Erol A. idaresindeki 67 ZC 409 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metrelik şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sürücü Erol A. ile eşi Hayriye A., Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayriye A., yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, eşinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çiftin hafta sonu Almanya’ya dönme hazırlığı yaptıkları, bu nedenle koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırmak için Zonguldak’a gittikleri ve kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

 

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